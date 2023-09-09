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Явка на выборах губернатора Магаданской области составила 17,86 процента - РИА Новости, 09.09.2023
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07:45 09.09.2023 (обновлено: 07:46 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/vybory-1895138483.html
Явка на выборах губернатора Магаданской области составила 17,86 процента
Явка на выборах губернатора Магаданской области составила 17,86 процента - РИА Новости, 09.09.2023
Явка на выборах губернатора Магаданской области составила 17,86 процента
Явка на выборах губернатора Магаданской области на субботу на 15.00 местного времени (7.00 мск) составила 17,86 %, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T07:45
2023-09-09T07:46
магаданская область
сергей носов
единая россия
политика
лдпр
кпрф
единый день голосования в россии — 2023
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МАГАДАН, 9 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Магаданской области на субботу на 15.00 местного времени (7.00 мск) составила 17,86 %, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков. На должность губернатора Магаданской области претендуют четыре кандидата. Это действующий губернатор Сергей Носов, выдвинутый партией "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия-За правду", член совета регионального отделения партии, сотрудник МагаданНИРО Олег Прикоки, руководитель фракции ЛДПР в магаданской областной думе Роман Исаев и руководитель фракции КПРФ в областном законотворческом собрании Сергей Гончаренко. "Проголосовало 17 294 тысячи человек, это 17,86 % избирателей. На участках сегодня проводят множество различных акций, мастер-классов. Жители идут и проголосовать, и поучаствовать в разного рода активностях ", - сказал собеседник агентства. На однодневных выборах губернатора Магаданской области в 2018 году итоговая явка составила 39,5%. В этом году избиратели голосуют три дня.
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магаданская область, сергей носов, единая россия, политика, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Магаданская область, Сергей Носов, Единая Россия, Политика, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
Явка на выборах губернатора Магаданской области составила 17,86 процента

На выборах магаданского губернатора проголосовали 17,86 процента избирателей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДосрочное голосование на избирательном участке
Досрочное голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Досрочное голосование на избирательном участке. Архивное фото
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МАГАДАН, 9 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Магаданской области на субботу на 15.00 местного времени (7.00 мск) составила 17,86 %, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков.
На должность губернатора Магаданской области претендуют четыре кандидата. Это действующий губернатор Сергей Носов, выдвинутый партией "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия-За правду", член совета регионального отделения партии, сотрудник МагаданНИРО Олег Прикоки, руководитель фракции ЛДПР в магаданской областной думе Роман Исаев и руководитель фракции КПРФ в областном законотворческом собрании Сергей Гончаренко.
"Проголосовало 17 294 тысячи человек, это 17,86 % избирателей. На участках сегодня проводят множество различных акций, мастер-классов. Жители идут и проголосовать, и поучаствовать в разного рода активностях ", - сказал собеседник агентства.
На однодневных выборах губернатора Магаданской области в 2018 году итоговая явка составила 39,5%. В этом году избиратели голосуют три дня.
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Магаданская областьСергей НосовЕдиная РоссияПолитикаЛДПРКПРФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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