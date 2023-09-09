https://ria.ru/20230909/vybory-1895126381.html

Наблюдатели в первый день выборов выявили десять фейковых жалоб

Наблюдатели в первый день выборов выявили десять фейковых жалоб - РИА Новости, 09.09.2023

Наблюдатели в первый день выборов выявили десять фейковых жалоб

"Независимый общественный мониторинг" в первый день выборов в России получил 10 фейковых жалоб, сообщил РИА Новости федеральный координатор ассоциации Алексей... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T02:40

2023-09-09T02:40

2023-09-09T02:40

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

политика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Независимый общественный мониторинг" в первый день выборов в России получил 10 фейковых жалоб, сообщил РИА Новости федеральный координатор ассоциации Алексей Песков. "Мы фиксируем порядка десяти сообщений, которые носят статус фейка, неподтвержденной информации. На сегодняшний день большинство фейков, с которыми мы столкнулись, - максимально незамысловатые, довольно примитивные, и наши эксперты в регионах совместно с общественными штабами - мы вместе предпринимаем оперативные меры, чтобы их разоблачать. Тем самым мы противодействуем попыткам недобросовестных акторов процесса ввести в заблуждение наших сограждан", - сообщил Песков. Он отметил, что все проблемные сигналы проверяются особенно тщательно. По его словам, большая часть проблемных сообщений - это информация об агитации, которая появлялась в течение дня. "Интересная тенденция, характерная именно для этого дня голосования - потому что со многими такими случаями мы столкнулись - агитация появляется не только на бумажных носителях и стационарных баннерных площадях, но и в том числе на автомобилях", - добавил он. Песков подчеркнул, что после оперативной реакции наблюдателей эта агитация устраняется, и избирательному процессу ничего не угрожает. По итогам первого дня голосования открытые глобальные проблемы, которые могли бы как-то повлиять на итоги волеизъявления граждан, не зафиксированы, добавил собеседник агентства. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня. Дата начала – 8 сентября, а основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230908/yavka-1895101322.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, политика