Наблюдатели в первый день выборов выявили десять фейковых жалоб
В НОМ сообщили, что в первый день выборов получили десять фейковых жалоб
Единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Независимый общественный мониторинг" в первый день выборов в России получил 10 фейковых жалоб, сообщил РИА Новости федеральный координатор ассоциации Алексей Песков.
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"Мы фиксируем порядка десяти сообщений, которые носят статус фейка, неподтвержденной информации. На сегодняшний день большинство фейков, с которыми мы столкнулись, - максимально незамысловатые, довольно примитивные, и наши эксперты в регионах совместно с общественными штабами - мы вместе предпринимаем оперативные меры, чтобы их разоблачать. Тем самым мы противодействуем попыткам недобросовестных акторов процесса ввести в заблуждение наших сограждан", - сообщил Песков.
Он отметил, что все проблемные сигналы проверяются особенно тщательно. По его словам, большая часть проблемных сообщений - это информация об агитации, которая появлялась в течение дня. "Интересная тенденция, характерная именно для этого дня голосования - потому что со многими такими случаями мы столкнулись - агитация появляется не только на бумажных носителях и стационарных баннерных площадях, но и в том числе на автомобилях", - добавил он.
Песков подчеркнул, что после оперативной реакции наблюдателей эта агитация устраняется, и избирательному процессу ничего не угрожает.
По итогам первого дня голосования открытые глобальные проблемы, которые могли бы как-то повлиять на итоги волеизъявления граждан, не зафиксированы, добавил собеседник агентства.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня. Дата начала – 8 сентября, а основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.