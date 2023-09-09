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Наблюдатели в первый день выборов выявили десять фейковых жалоб - РИА Новости, 09.09.2023
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02:40 09.09.2023
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Наблюдатели в первый день выборов выявили десять фейковых жалоб
Наблюдатели в первый день выборов выявили десять фейковых жалоб - РИА Новости, 09.09.2023
Наблюдатели в первый день выборов выявили десять фейковых жалоб
"Независимый общественный мониторинг" в первый день выборов в России получил 10 фейковых жалоб, сообщил РИА Новости федеральный координатор ассоциации Алексей... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T02:40
2023-09-09T02:40
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
политика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Независимый общественный мониторинг" в первый день выборов в России получил 10 фейковых жалоб, сообщил РИА Новости федеральный координатор ассоциации Алексей Песков. "Мы фиксируем порядка десяти сообщений, которые носят статус фейка, неподтвержденной информации. На сегодняшний день большинство фейков, с которыми мы столкнулись, - максимально незамысловатые, довольно примитивные, и наши эксперты в регионах совместно с общественными штабами - мы вместе предпринимаем оперативные меры, чтобы их разоблачать. Тем самым мы противодействуем попыткам недобросовестных акторов процесса ввести в заблуждение наших сограждан", - сообщил Песков. Он отметил, что все проблемные сигналы проверяются особенно тщательно. По его словам, большая часть проблемных сообщений - это информация об агитации, которая появлялась в течение дня. "Интересная тенденция, характерная именно для этого дня голосования - потому что со многими такими случаями мы столкнулись - агитация появляется не только на бумажных носителях и стационарных баннерных площадях, но и в том числе на автомобилях", - добавил он. Песков подчеркнул, что после оперативной реакции наблюдателей эта агитация устраняется, и избирательному процессу ничего не угрожает. По итогам первого дня голосования открытые глобальные проблемы, которые могли бы как-то повлиять на итоги волеизъявления граждан, не зафиксированы, добавил собеседник агентства. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня. Дата начала – 8 сентября, а основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, политика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023, Политика
Наблюдатели в первый день выборов выявили десять фейковых жалоб

В НОМ сообщили, что в первый день выборов получили десять фейковых жалоб

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Независимый общественный мониторинг" в первый день выборов в России получил 10 фейковых жалоб, сообщил РИА Новости федеральный координатор ассоциации Алексей Песков.
«
"Мы фиксируем порядка десяти сообщений, которые носят статус фейка, неподтвержденной информации. На сегодняшний день большинство фейков, с которыми мы столкнулись, - максимально незамысловатые, довольно примитивные, и наши эксперты в регионах совместно с общественными штабами - мы вместе предпринимаем оперативные меры, чтобы их разоблачать. Тем самым мы противодействуем попыткам недобросовестных акторов процесса ввести в заблуждение наших сограждан", - сообщил Песков.
Он отметил, что все проблемные сигналы проверяются особенно тщательно. По его словам, большая часть проблемных сообщений - это информация об агитации, которая появлялась в течение дня. "Интересная тенденция, характерная именно для этого дня голосования - потому что со многими такими случаями мы столкнулись - агитация появляется не только на бумажных носителях и стационарных баннерных площадях, но и в том числе на автомобилях", - добавил он.
Песков подчеркнул, что после оперативной реакции наблюдателей эта агитация устраняется, и избирательному процессу ничего не угрожает.
По итогам первого дня голосования открытые глобальные проблемы, которые могли бы как-то повлиять на итоги волеизъявления граждан, не зафиксированы, добавил собеседник агентства.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня. Дата начала – 8 сентября, а основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Общая явка на выборах в ЛНР по итогам первого дня составила 42,74 процента
Вчера, 20:48
 
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