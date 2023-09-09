https://ria.ru/20230909/vto-1895180134.html

Страны G20 призвали реформировать ВТО

Страны G20 призвали реформировать ВТО - РИА Новости, 09.09.2023

Страны G20 призвали реформировать ВТО

Страны G20 призвали к продолжению реформы Всемирной торговой организации и налаживанию системы урегулирования споров, говорится в декларации саммита G20 в... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:03

2023-09-09T14:03

2023-09-09T14:32

большая двадцатка

всемирная торговая организация (вто)

нарендра моди

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 призвали к продолжению реформы Всемирной торговой организации и налаживанию системы урегулирования споров, говорится в декларации саммита G20 в Нью-Дели."Мы подтверждаем необходимость продолжения реформы ВТО для улучшения всех ее функций посредством инклюзивного процесса, инициируемого государствами-членами, и остаемся приверженными проведению дискуссий с целью создания полной и функционирующей системы урегулирования споров, доступной для всех членов к 2024 году", - говорится в декларации.Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

индия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

большая двадцатка, всемирная торговая организация (вто), нарендра моди, индия