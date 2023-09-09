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Страны G20 призвали реформировать ВТО - РИА Новости, 09.09.2023
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14:03 09.09.2023 (обновлено: 14:32 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/vto-1895180134.html
Страны G20 призвали реформировать ВТО
Страны G20 призвали реформировать ВТО - РИА Новости, 09.09.2023
Страны G20 призвали реформировать ВТО
Страны G20 призвали к продолжению реформы Всемирной торговой организации и налаживанию системы урегулирования споров, говорится в декларации саммита G20 в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:03
2023-09-09T14:32
большая двадцатка
всемирная торговая организация (вто)
нарендра моди
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 призвали к продолжению реформы Всемирной торговой организации и налаживанию системы урегулирования споров, говорится в декларации саммита G20 в Нью-Дели."Мы подтверждаем необходимость продолжения реформы ВТО для улучшения всех ее функций посредством инклюзивного процесса, инициируемого государствами-членами, и остаемся приверженными проведению дискуссий с целью создания полной и функционирующей системы урегулирования споров, доступной для всех членов к 2024 году", - говорится в декларации.Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20.
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большая двадцатка, всемирная торговая организация (вто), нарендра моди, индия
Большая двадцатка, Всемирная торговая организация (ВТО), Нарендра Моди, Индия
Страны G20 призвали реформировать ВТО

Страны G20 призвали реформировать ВТО в декларации по итогам саммита

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный медиацентр G20 в Нью-Дели
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Международный медиацентр G20 в Нью-Дели
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 призвали к продолжению реформы Всемирной торговой организации и налаживанию системы урегулирования споров, говорится в декларации саммита G20 в Нью-Дели.
"Мы подтверждаем необходимость продолжения реформы ВТО для улучшения всех ее функций посредством инклюзивного процесса, инициируемого государствами-членами, и остаемся приверженными проведению дискуссий с целью создания полной и функционирующей системы урегулирования споров, доступной для всех членов к 2024 году", - говорится в декларации.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о принятии Нью-Делийской декларации саммита G20.
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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Большая двадцаткаВсемирная торговая организация (ВТО)Нарендра МодиИндия
 
 
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