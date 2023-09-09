Прожигают насквозь. В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на фронте
Military Watch Magazine: ВС России прожигают броню западной техники на Украине
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили так много западной бронетехники на Украине, что в США и Европе стали задумываться о ее эффективности, сообщает портал Military Watch Magazine.
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"Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом", — говорится в статье.
Как отмечают авторы публикации, российская армия успешно прожигает западную броню даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа "Корнет". По словам журналистов, США долгое время опасались отправлять M1A1 Abrams на Украину, поскольку боялись массовых потерь этих машин в боях, которые могут нанести удар по имиджу американского военно-промышленного комплекса.
ВСУ уже потеряли часть немецких и британских танков Leopard 2A6 и Challenger 2, хотя, по оценке специалистов, они более живучи в бою, чем их аналоги из США.
По данным Минобороны России на начало сентября, в "контрнаступе" ВСУ потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения об уничтоженных британских танках Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".