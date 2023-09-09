https://ria.ru/20230909/vsu-1895240600.html

Прожигают насквозь. В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на фронте

Прожигают насквозь. В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на фронте - РИА Новости, 10.09.2023

Прожигают насквозь. В США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ на фронте

Российские военные уничтожили так много западной бронетехники на Украине, что в США и Европе стали задумываться о ее эффективности, сообщает портал Military... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-09T21:09

2023-09-09T21:09

2023-09-10T07:27

политика

сша

украина

россия

энтони блинкен

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887536826_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b1be0f4c9824f4d52bee778e764858fc.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские военные уничтожили так много западной бронетехники на Украине, что в США и Европе стали задумываться о ее эффективности, сообщает портал Military Watch Magazine."Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом", — говорится в статье.Как отмечают авторы публикации, российская армия успешно прожигает западную броню даже самыми недорогими отечественными противотанковыми установками типа "Корнет". По словам журналистов, США долгое время опасались отправлять M1A1 Abrams на Украину, поскольку боялись массовых потерь этих машин в боях, которые могут нанести удар по имиджу американского военно-промышленного комплекса.ВСУ уже потеряли часть немецких и британских танков Leopard 2A6 и Challenger 2, хотя, по оценке специалистов, они более живучи в бою, чем их аналоги из США.По данным Минобороны России на начало сентября, в "контрнаступе" ВСУ потеряли более 66 000 человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения об уничтоженных британских танках Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС России. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев".

https://ria.ru/20230909/zapad-1895206855.html

https://ria.ru/20230909/vsu-1895223457.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сша, украина, россия, энтони блинкен, вооруженные силы украины