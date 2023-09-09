https://ria.ru/20230909/vsu-1895159934.html

Киев скрывает повальный алкоголизм в рядах ВСУ, заявил Азаров

Киев скрывает повальный алкоголизм в рядах ВСУ, заявил Азаров - РИА Новости, 09.09.2023

Киев скрывает повальный алкоголизм в рядах ВСУ, заявил Азаров

Пьянство и употребление наркотиков являются распространенным явлением среди состава украинских войск, киевский режим замалчивает эту проблему, она может... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T11:34

2023-09-09T11:34

2023-09-09T11:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

николай азаров (политик)

андрей костин (банкир)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пьянство и употребление наркотиков являются распространенным явлением среди состава украинских войск, киевский режим замалчивает эту проблему, она может усугубиться после окончания конфликта на Украине, считает бывший украинский премьер Николай Азаров в своем телеграм-канале. "Проблема, которую замалчивают на Украине – это наркомания и повальный алкоголизм в ВСУ. Многие, кто бывал на "передке", говорят, что траву там курят все, "колеса" глотают 80%, более тяжелые наркотики употребляют 50% военных", - написал Азаров. Он отметил, что по этой причине происходят ДТП с военной техникой, происшествия с гранатами и прочее. По мнению Азарова, проблема усугубится после окончания конфликта, когда толпы солдат вернутся "на гражданку" и, не найдя себя, осознают, что государство их кинуло. Как признал в августе генеральный прокурор Украины Андрей Костин, преступные группировки на Украине поставляют наркотические средства на фронт военным. Он подчеркнул, что вопросы сложные, поскольку "имеют трансграничное измерение".

https://ria.ru/20230909/lozh-1895157393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, николай азаров (политик), андрей костин (банкир), вооруженные силы украины