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Киев скрывает повальный алкоголизм в рядах ВСУ, заявил Азаров - РИА Новости, 09.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/vsu-1895159934.html
Киев скрывает повальный алкоголизм в рядах ВСУ, заявил Азаров
Киев скрывает повальный алкоголизм в рядах ВСУ, заявил Азаров - РИА Новости, 09.09.2023
Киев скрывает повальный алкоголизм в рядах ВСУ, заявил Азаров
Пьянство и употребление наркотиков являются распространенным явлением среди состава украинских войск, киевский режим замалчивает эту проблему, она может... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T11:34
2023-09-09T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
николай азаров (политик)
андрей костин (банкир)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пьянство и употребление наркотиков являются распространенным явлением среди состава украинских войск, киевский режим замалчивает эту проблему, она может усугубиться после окончания конфликта на Украине, считает бывший украинский премьер Николай Азаров в своем телеграм-канале. "Проблема, которую замалчивают на Украине – это наркомания и повальный алкоголизм в ВСУ. Многие, кто бывал на "передке", говорят, что траву там курят все, "колеса" глотают 80%, более тяжелые наркотики употребляют 50% военных", - написал Азаров. Он отметил, что по этой причине происходят ДТП с военной техникой, происшествия с гранатами и прочее. По мнению Азарова, проблема усугубится после окончания конфликта, когда толпы солдат вернутся "на гражданку" и, не найдя себя, осознают, что государство их кинуло. Как признал в августе генеральный прокурор Украины Андрей Костин, преступные группировки на Украине поставляют наркотические средства на фронт военным. Он подчеркнул, что вопросы сложные, поскольку "имеют трансграничное измерение".
https://ria.ru/20230909/lozh-1895157393.html
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в мире, украина, киев, николай азаров (политик), андрей костин (банкир), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Николай Азаров (политик), Андрей Костин (банкир), Вооруженные силы Украины
Киев скрывает повальный алкоголизм в рядах ВСУ, заявил Азаров

Экс-премьер Украины Азаров: Киев скрывает повальный алкоголизм в рядах ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пьянство и употребление наркотиков являются распространенным явлением среди состава украинских войск, киевский режим замалчивает эту проблему, она может усугубиться после окончания конфликта на Украине, считает бывший украинский премьер Николай Азаров в своем телеграм-канале.
"Проблема, которую замалчивают на Украине – это наркомания и повальный алкоголизм в ВСУ. Многие, кто бывал на "передке", говорят, что траву там курят все, "колеса" глотают 80%, более тяжелые наркотики употребляют 50% военных", - написал Азаров.
Он отметил, что по этой причине происходят ДТП с военной техникой, происшествия с гранатами и прочее. По мнению Азарова, проблема усугубится после окончания конфликта, когда толпы солдат вернутся "на гражданку" и, не найдя себя, осознают, что государство их кинуло.
Как признал в августе генеральный прокурор Украины Андрей Костин, преступные группировки на Украине поставляют наркотические средства на фронт военным. Он подчеркнул, что вопросы сложные, поскольку "имеют трансграничное измерение".
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