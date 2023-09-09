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В Германии возмутились из-за "возрождения" экономики России
В Германии возмутились из-за "возрождения" экономики России - РИА Новости, 09.09.2023
В Германии возмутились из-за "возрождения" экономики России
Россия "возвращается" в мировую торговлю, что вызвало разочарование у немецких экспертов, сообщает издание Business Insider со ссылкой на отчет Кильского... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T03:26
2023-09-09T03:26
2023-09-09T03:26
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Россия "возвращается" в мировую торговлю, что вызвало разочарование у немецких экспертов, сообщает издание Business Insider со ссылкой на отчет Кильского института мировой экономики.Как говорится в исследовании, торговая активность России в августе активизировалась, несмотря на "масштабные санкции". Вывод основан на уровне активности трех крупнейших российских портов (Санкт-Петербург, Владивосток и Новороссийск), грузооборот которых приблизился к максимуму с начала спецоперации на Украине."В российских портах количество прибывающих контейнеровозов растет и, несмотря на санкции и слабый рубль, находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала конфликта", - заявляется в отчете. Расчеты института основаны на данных немецкой службы морских перевозок FleetMon.В институте заявили, что активность в портах России оказалась "на удивление высокой". "Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает", — пожаловался доктор Винсент Стамер, глава Kiel Trade Indicator.Он выразил мнение, что Россия, "похоже, возвращается в мировую торговлю".Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с военной операцией на Украине. Президент Владимир Путин неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.
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в мире, россия, украина, германия, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Путин
В Германии возмутились из-за "возрождения" экономики России
BI: немецкий ученый Стамер выразил недовольство ростом российской торговли
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.
Россия "возвращается" в мировую торговлю, что вызвало разочарование у немецких экспертов, сообщает издание Business Insider
со ссылкой на отчет Кильского института мировой экономики.
Как говорится в исследовании, торговая активность России в августе активизировалась, несмотря на "масштабные санкции". Вывод основан на уровне активности трех крупнейших российских портов (Санкт-Петербург
, Владивосток
и Новороссийск
), грузооборот которых приблизился к максимуму с начала спецоперации на Украине
.
"В российских портах количество прибывающих контейнеровозов растет и, несмотря на санкции и слабый рубль, находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала конфликта", - заявляется в отчете. Расчеты института основаны на данных немецкой службы морских перевозок FleetMon.
В институте заявили, что активность в портах России оказалась "на удивление высокой". "Это происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает", — пожаловался доктор Винсент Стамер, глава Kiel Trade Indicator.
Он выразил мнение, что Россия, "похоже, возвращается в мировую торговлю".
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неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.
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