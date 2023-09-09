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Эксперт рассказал, как США воспользуются вовлеченностью России на Украине - РИА Новости, 09.09.2023
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19:49 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/vovlechennost-1895231548.html
Эксперт рассказал, как США воспользуются вовлеченностью России на Украине
Эксперт рассказал, как США воспользуются вовлеченностью России на Украине - РИА Новости, 09.09.2023
Эксперт рассказал, как США воспользуются вовлеченностью России на Украине
США пытаются воспользоваться вовлеченностью России на Украине и сунуться в регион Южного Кавказа, заявил РИА Новости председатель Общества офицеров в отставке... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T19:49
2023-09-09T19:49
сша
дмитрий песков
россия
армения
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АНТАКЬЯ, 9 сен - РИА Новости. США пытаются воспользоваться вовлеченностью России на Украине и сунуться в регион Южного Кавказа, заявил РИА Новости председатель Общества офицеров в отставке Турции, генерал-лейтенант авиации в отставке Эрдоган Каракуш. Ранее в среду Минобороны Армении в Telegram-канале сообщило, что в рамках подготовки к международным миротворческим миссиям в стране 11-20 сентября на базе учебного центра "Зар" пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023. Участники маневров отработают "операции по стабилизации отношений" между конфликтующими сторонами в рамках миротворческих миссий. Планы Армении провести совместные учения с США вызывают в Кремле настороженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Тут мы видим сразу два месседжа Вашингтона: своеобразный допинг армянскому народу, другой Ирану, которому США говорят: не лезь в регион! Армения сейчас как мяч, то один пинает, то другой", - отметил эксперт. "Очень удивительно, что Армения согласилась на военные учения с США при наличии у себя военной базы России. США пытаются использовать вовлеченность России в Украине, сунутся в регион, притеснить, в том числе, и Турцию", - сказал собеседник агентства. Эксперт считает, что Турция, Россия и Азербайджан могут объединить усилия для противодействия тому, чтобы США сунулись в регион.
https://ria.ru/20230909/printsipy-1895225364.html
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сша
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сша, дмитрий песков, россия, армения
США, Дмитрий Песков, Россия, Армения
Эксперт рассказал, как США воспользуются вовлеченностью России на Украине

Эксперт: США хотят воспользоваться вовлеченностью России на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственные флаги России и США . Архивное фото
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АНТАКЬЯ, 9 сен - РИА Новости. США пытаются воспользоваться вовлеченностью России на Украине и сунуться в регион Южного Кавказа, заявил РИА Новости председатель Общества офицеров в отставке Турции, генерал-лейтенант авиации в отставке Эрдоган Каракуш.
Ранее в среду Минобороны Армении в Telegram-канале сообщило, что в рамках подготовки к международным миротворческим миссиям в стране 11-20 сентября на базе учебного центра "Зар" пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023. Участники маневров отработают "операции по стабилизации отношений" между конфликтующими сторонами в рамках миротворческих миссий. Планы Армении провести совместные учения с США вызывают в Кремле настороженность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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«
"Тут мы видим сразу два месседжа Вашингтона: своеобразный допинг армянскому народу, другой Ирану, которому США говорят: не лезь в регион! Армения сейчас как мяч, то один пинает, то другой", - отметил эксперт.
«
"Очень удивительно, что Армения согласилась на военные учения с США при наличии у себя военной базы России. США пытаются использовать вовлеченность России в Украине, сунутся в регион, притеснить, в том числе, и Турцию", - сказал собеседник агентства.
Эксперт считает, что Турция, Россия и Азербайджан могут объединить усилия для противодействия тому, чтобы США сунулись в регион.
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