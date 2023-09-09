https://ria.ru/20230909/ustav-1895191669.html

G20 призвала действовать по части конфликта на Украине согласно уставу ООН

G20 призвала действовать по части конфликта на Украине согласно уставу ООН - РИА Новости, 09.09.2023

G20 призвала действовать по части конфликта на Украине согласно уставу ООН

Страны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН, говорится в Нью-Делийской декларации саммита... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:41

2023-09-09T14:41

2023-09-09T14:41

в мире

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большая двадцатка

саммит g20

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 призвали действовать в отношении конфликта на Украине в соответствии с целями и принципами устава ООН, говорится в Нью-Делийской декларации саммита "Большой двадцатки". "Что касается… (конфликта) на Украине, то, вспоминая дискуссию на Бали, мы подтвердили наши национальные позиции и резолюции, принятые Советом Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеей ООН, и подчеркнули, что все государства должны действовать в соответствии с цели и принципы Устава ООН во всей его полноте. В соответствии с уставом ООН все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения с целью территориального приобретения вопреки территориальной целостности, суверенитету или политической независимости любого государства. Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы", - отмечается в декларации саммита. Ранее за время председательства Индии в G20 министры "большой двадцатки" ни разу не смогли согласовать совместные декларации. По итогам всех встреч на уровне министров, в частности, встречи глав МИД G20, были подписаны "итоговый документ и резюме председателя". Подобный документ принимается в случае отсутствия консенсуса по одному или нескольким пунктам. Точкой преткновения стало включение в текст деклараций пункта, касающегося Украины, против которого выступали Россия и Китай. Также ожидалось, что пункт по Украине может помочь согласовать текст Нью-Делийской декларации лидеров G20.

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895182355.html

https://ria.ru/20230909/borba-1895190854.html

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в мире, украина, большая двадцатка, саммит g20, бали, индия, оон