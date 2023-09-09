https://ria.ru/20230909/uregulirovanie-1895139313.html

Россия и Китай поддерживают контакт по Украине, заявили в Москве

Россия и Китай поддерживают контакт по Украине, заявили в Москве - РИА Новости, 09.09.2023

Россия и Китай поддерживают контакт по Украине, заявили в Москве

Россия и Китай поддерживают плотный контакт по украинскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:06

2023-09-09T08:06

2023-09-09T08:06

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

китай

георгий зиновьев

украина

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия и Китай поддерживают плотный контакт по украинскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев."Россия и Китай продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе и своевременно обсуждая все основные события на данном направлении", - сказал он.По его словам, "Китай придерживается взвешенной позиции в контексте происходящих на Украине событий, хорошо понимает исторические и геополитические причины возникновения кризиса"."Ценим стремление Китая и других государств играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса", - добавил Зиновьев.Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая этого года спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20230908/pomosch-1895057779.html

россия

китай

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, китай, георгий зиновьев, украина