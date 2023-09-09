Россия и Китай поддерживают контакт по Украине, заявили в Москве
МИД России: Москва и Пекин поддерживают контакт по украинском урегулированию
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия и Китай поддерживают плотный контакт по украинскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"Россия и Китай продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе и своевременно обсуждая все основные события на данном направлении", - сказал он.
По его словам, "Китай придерживается взвешенной позиции в контексте происходящих на Украине событий, хорошо понимает исторические и геополитические причины возникновения кризиса".
"Ценим стремление Китая и других государств играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса", - добавил Зиновьев.
Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая этого года спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.