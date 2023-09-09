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Россия и Китай поддерживают контакт по Украине, заявили в Москве - РИА Новости, 09.09.2023
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08:06 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/uregulirovanie-1895139313.html
Россия и Китай поддерживают контакт по Украине, заявили в Москве
Россия и Китай поддерживают контакт по Украине, заявили в Москве - РИА Новости, 09.09.2023
Россия и Китай поддерживают контакт по Украине, заявили в Москве
Россия и Китай поддерживают плотный контакт по украинскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T08:06
2023-09-09T08:06
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
китай
георгий зиновьев
украина
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия и Китай поддерживают плотный контакт по украинскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев."Россия и Китай продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе и своевременно обсуждая все основные события на данном направлении", - сказал он.По его словам, "Китай придерживается взвешенной позиции в контексте происходящих на Украине событий, хорошо понимает исторические и геополитические причины возникновения кризиса"."Ценим стремление Китая и других государств играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса", - добавил Зиновьев.Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая этого года спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20230908/pomosch-1895057779.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, китай, георгий зиновьев, украина
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Китай, Георгий Зиновьев, Украина
Россия и Китай поддерживают контакт по Украине, заявили в Москве

МИД России: Москва и Пекин поддерживают контакт по украинском урегулированию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия и Китай поддерживают плотный контакт по украинскому урегулированию, заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев.
"Россия и Китай продолжают поддерживать плотный контакт по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе и своевременно обсуждая все основные события на данном направлении", - сказал он.
По его словам, "Китай придерживается взвешенной позиции в контексте происходящих на Украине событий, хорошо понимает исторические и геополитические причины возникновения кризиса".
"Ценим стремление Китая и других государств играть позитивную роль в деле мирного разрешения украинского кризиса", - добавил Зиновьев.
Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. В конце мая этого года спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй совершил европейское турне, в ходе которого он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию украинского кризиса.
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