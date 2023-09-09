https://ria.ru/20230909/uragan-1895242668.html
Власти Стамбула предупредили об урагане
Власти Стамбула предупредили об урагане - РИА Новости, 09.09.2023
Власти Стамбула предупредили об урагане
Власти турецкой провинции Стамбул предупредили граждан об ожидаемом в воскресенье урагане. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T21:46
2023-09-09T21:46
2023-09-09T21:46
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стамбул
мраморное море
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СТАМБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Власти турецкой провинции Стамбул предупредили граждан об ожидаемом в воскресенье урагане. "Синоптики предсказывают, что в воскресенье после полудня регион Мраморного моря окажется под воздействием ураганного северного и северо-восточного ветра скоростью до 50-75 километров в час", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе руководства провинции. Ветер стихнет только к понедельнику. Губернатор Давут Гюль призвал граждан быть осторожными. Первый за многие месяцы ливень обрушился на Стамбул в ночь на среду, особо пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта. Возникли колоссальные пробки, подтопления фиксировались в метро, торговых центрах и парках, люди оказывались заблокированы в зданиях из-за потоков воды. В результате удара стихии погибли двое, пострадали 12 человек.
https://ria.ru/20230908/tsiklon-1895086130.html
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в мире, стамбул, мраморное море
В мире, Стамбул, Мраморное море
Власти Стамбула предупредили об урагане
Власти Стамбула предупредили об урагане в воскресенье
СТАМБУЛ, 9 сен - РИА Новости. Власти турецкой провинции Стамбул предупредили граждан об ожидаемом в воскресенье урагане.
«
"Синоптики предсказывают, что в воскресенье после полудня регион Мраморного моря окажется под воздействием ураганного северного и северо-восточного ветра скоростью до 50-75 километров в час", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе руководства провинции. Ветер стихнет только к понедельнику.
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Губернатор Давут Гюль призвал граждан быть осторожными.
Первый за многие месяцы ливень обрушился на Стамбул в ночь на среду, особо пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта. Возникли колоссальные пробки, подтопления фиксировались в метро, торговых центрах и парках, люди оказывались заблокированы в зданиях из-за потоков воды. В результате удара стихии погибли двое, пострадали 12 человек.
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