https://ria.ru/20230909/ultimatum-1895125579.html

Симоньян призвала предъявить Западу серьезный ультиматум

Симоньян призвала предъявить Западу серьезный ультиматум - РИА Новости, 09.09.2023

Симоньян призвала предъявить Западу серьезный ультиматум

Украина не остановится на использовании снарядов с обедненным ураном, дальше будет только хуже, пока Россия не предъявит "какой-то серьезный ультиматум",... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T02:04

2023-09-09T02:04

2023-09-09T08:27

маргарита симоньян

нато

нтв (телеканал)

министерство обороны сша

сергей лавров

сша

россия

украина

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Украина не остановится на использовании снарядов с обедненным ураном, дальше будет только хуже, пока Россия не предъявит "какой-то серьезный ультиматум", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Что касается обедненного урана, я могу сказать одно – то ли еще будет… Не будет никакой остановки у них. Не будет той красной линии, которую они не готовы перейти. Кроме единственной существующей красной линии – это когда будет угроза им самим. Я сейчас имею в виду Запад. Сначала чуть ли не поставки касок: поставлять – не поставлять. В конгрессе обсуждают. Теперь уже обедненный уран. Да пожалуйста. Дальше будет только хуже. Пока мы не будем вынуждены предъявить какой-то серьезный ультиматум", - сказала она в эфире программы "Своя правда" на НТВ. По словам Симоньян, она не видит, каким образом "с их стороны это безумие закончится". "Это попытка на износ Россию истощить. А давайте еще чуть-чуть… А давайте Leopard, а давайте ракеты дальнего действия. А потом и войска пойдут", - отметила она.Пентагон 6 сентября объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230908/snaryady-1894875212.html

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маргарита симоньян, нато, нтв (телеканал), министерство обороны сша, сергей лавров, сша, россия, украина