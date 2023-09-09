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Симоньян призвала предъявить Западу серьезный ультиматум - РИА Новости, 09.09.2023
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02:04 09.09.2023 (обновлено: 08:27 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/ultimatum-1895125579.html
Симоньян призвала предъявить Западу серьезный ультиматум
Симоньян призвала предъявить Западу серьезный ультиматум - РИА Новости, 09.09.2023
Симоньян призвала предъявить Западу серьезный ультиматум
Украина не остановится на использовании снарядов с обедненным ураном, дальше будет только хуже, пока Россия не предъявит "какой-то серьезный ультиматум",... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T02:04
2023-09-09T08:27
маргарита симоньян
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Украина не остановится на использовании снарядов с обедненным ураном, дальше будет только хуже, пока Россия не предъявит "какой-то серьезный ультиматум", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Что касается обедненного урана, я могу сказать одно – то ли еще будет… Не будет никакой остановки у них. Не будет той красной линии, которую они не готовы перейти. Кроме единственной существующей красной линии – это когда будет угроза им самим. Я сейчас имею в виду Запад. Сначала чуть ли не поставки касок: поставлять – не поставлять. В конгрессе обсуждают. Теперь уже обедненный уран. Да пожалуйста. Дальше будет только хуже. Пока мы не будем вынуждены предъявить какой-то серьезный ультиматум", - сказала она в эфире программы "Своя правда" на НТВ. По словам Симоньян, она не видит, каким образом "с их стороны это безумие закончится". "Это попытка на износ Россию истощить. А давайте еще чуть-чуть… А давайте Leopard, а давайте ракеты дальнего действия. А потом и войска пойдут", - отметила она.Пентагон 6 сентября объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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маргарита симоньян, нато, нтв (телеканал), министерство обороны сша, сергей лавров, сша, россия, украина
Маргарита Симоньян, НАТО, НТВ (телеканал), Министерство обороны США, Сергей Лавров, США, Россия, Украина
Симоньян призвала предъявить Западу серьезный ультиматум

Симоньян призвала предъявить Западу ультиматум из-за снарядов с ураном для ВСУ

© РИА Новости / RT | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Украина не остановится на использовании снарядов с обедненным ураном, дальше будет только хуже, пока Россия не предъявит "какой-то серьезный ультиматум", заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«
"Что касается обедненного урана, я могу сказать одно – то ли еще будет… Не будет никакой остановки у них. Не будет той красной линии, которую они не готовы перейти. Кроме единственной существующей красной линии – это когда будет угроза им самим. Я сейчас имею в виду Запад. Сначала чуть ли не поставки касок: поставлять – не поставлять. В конгрессе обсуждают. Теперь уже обедненный уран. Да пожалуйста. Дальше будет только хуже. Пока мы не будем вынуждены предъявить какой-то серьезный ультиматум", - сказала она в эфире программы "Своя правда" на НТВ.
По словам Симоньян, она не видит, каким образом "с их стороны это безумие закончится". "Это попытка на износ Россию истощить. А давайте еще чуть-чуть… А давайте Leopard, а давайте ракеты дальнего действия. А потом и войска пойдут", - отметила она.
Пентагон 6 сентября объявил о передаче Украине снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. В анонсированные поставки с американских военных складов вошли 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Эксперт опроверг слова США о "безопасности" снарядов с обедненным ураном
Вчера, 03:16
 
Маргарита СимоньянНАТОНТВ (телеканал)Министерство обороны СШАСергей ЛавровСШАРоссияУкраина
 
 
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