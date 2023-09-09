https://ria.ru/20230909/ukraina-1894943554.html

Шансов не остается. Киев начал новый этап украинизации

Шансов не остается. Киев начал новый этап украинизации - РИА Новости, 09.09.2023

Шансов не остается. Киев начал новый этап украинизации

Киевский режим последовательно криминализует русский язык. То, что это нарушает элементарные права человека, никого не волнует — в том числе на либеральном... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:00

2023-09-09T08:00

2023-09-09T08:11

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харьков

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политика

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Киевский режим последовательно криминализует русский язык. То, что это нарушает элементарные права человека, никого не волнует — в том числе на либеральном Западе. О филологическом терроре на современной Украине — в материале РИА Новости.Ответ за словаМэр Харькова Игорь Терехов в прошлом году сказал в интервью французскому агентству AFP: "Настаивать на том, чтобы люди отказались от русского, —­ не лучший способ". Теперь оправдывается. Мол, осознал ошибку и сейчас уже так не думает.Он пытается избежать очередных неприятностей. В ноябре 2022-го языковой омбудсмен Тарас Кремень добился того, что Терехова оштрафовали за русскую речь в ходе национального телемарафона. Затем — за публикации в соцсетях. Мэр подал иск против Кременя, и после долгих разбирательств суд отменил второй штраф.Языковой омбудсмен рьяно выполняет свои обязанности. Доложил СБУ и СНБО, что в Болградском районе Одесской области, по его мнению, слишком много русского. С гордостью сообщил о штрафе днепропетровской учительнице, которая на уроках иногда переходила на русский. На нее донесла мать одного из учеников. Директору школы объявили выговор за "несоблюдение языкового законодательства".Их борьбаМинистр образования Украины Оксен Лисовой напомнил: уроки на русском противоречат закону. И призвал строго наказывать нарушителей.В Киеве осенью прошлого года массовым тиражом издали учебное пособие украинского филолога Феодосия Колесника "Говори по-украински, потому что живешь на своей земле". По словам посла МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, сейчас по нему учатся в тысяче школ Львовской области.Колесник также автор курса "Смена самоидентификации для русскоязычных", разработанного для детей, которых вывезли из восточных областей Украины на запад. Филологический труд оплатил европейский фонд "Единение". Задача — "воспитать языковую устойчивость" и обеспечить "твердое общение на украинском независимо от языка собеседника".На предприятиях за русский штрафуют с лета 2022-го. За первое нарушение — от 3400 до 8500 гривен (около 22,5 тысячи рублей), за повторное — до 11 900 гривен (31,5 тысячи рублей). Русские песни, книги, спектакли запрещены. Даже цирковые представления. Везде — исключительно "мова".Языковая ситуацияВенецианская комиссия, занимающаяся нарушениями конституционных гарантий в Европе, требует от властей Украины соблюдать языковые права нацменьшинств, в частности венгров и румын. Киев согласен пойти на некоторые уступки представителям некоренных народов, но только не русским.Депутат Рады от "Слуги народа" Георгий Мазурашу весной предлагал разрешить русский в сфере услуг. Для бизнеса хотели сделать исключение. В пояснительной записке депутат отмечал, что языковое принуждение вызывает у людей противодействие. Законопроект отклонили.Но все это мало помогает. Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* предупреждал: "Станет больше русского языка, в Киеве его уже больше. Киев — русскоязычный город. Ну сколько можно выступать против реальности". Глава СНБО Алексей Данилов ему ответил: "СБУ может заняться и теми, кто призывает к возвращению русского языка". По данным августовского соцопроса агентства "Рейтинг", лишь 59 процентов населения — украиноязычные. Двуязычных — 31 процент, для 16 процентов русский — родной.Политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости отметил, что киевский режим ни на какие компромиссы не пойдет. "Некоторые в очередной раз пытаются спекулировать на этой теме, якобы защищая русскоязычных. То Арестович пиарился, то мэр Харькова Терехов. На самом деле это изображение бурной деятельности в расчете на электорат. Никто из них русский язык защищать не собирается. Просто они хотят заручиться поддержкой, ведь Рада может проголосовать за проведение выборов при военном положении", — объясняет эксперт."Ситуация с языком на Украине в высшей степени противоречивая, — считает журналист портала "Украина.ру" Василий Стоякин. — С одной стороны, создан большой корпус законодательства, направленный на ограничение русского в медиа и публичном пространстве. С другой — подавляющее большинство украинцев владеют русским".По мнению эксперта, на Украине сейчас промежуточный этап в переходе к полной украинизации общества, которой усиленно добивается киевский режим.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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украина

киев

харьков

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украина, киев, харьков, алексей арестович , служба безопасности украины, совет национальной безопасности и обороны украины, политика