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Все избирательные участки в Москве открылись штатно

Все избирательные участки в Москве открылись штатно - РИА Новости, 09.09.2023

Все избирательные участки в Москве открылись штатно

Все участки на выборах в Москве открылись штатно в 08.00, без нарушений, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:38

2023-09-09T08:38

2023-09-09T08:59

москва

единый день голосования в россии — 2023

политика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все участки на выборах в Москве открылись штатно в 08.00, без нарушений, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Все участки в 8 часов открылись штатно, без нарушений. С Общественным штабом мы созвонились, у них так же никаких замечаний нет. Напомню, что Общественный штаб ведет круглосуточное наблюдение... Они так же никаких нарушений не отмечают", - сказала Кириллова.Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10 число. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, единый день голосования в россии — 2023, политика