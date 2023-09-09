https://ria.ru/20230909/tsiklon-1895127311.html
Число жертв циклона в Бразилии возросло до 42 человек, сообщили СМИ
Число жертв циклона в Бразилии возросло до 42 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.09.2023
Число жертв циклона в Бразилии возросло до 42 человек, сообщили СМИ
Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 41, еще один человек стал жертвой стихии в соседнем штате... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T03:11
2023-09-09T03:11
2023-09-09T03:11
риу-гранди-ду-сул (штат)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 сен - РИА Новости. Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 41, еще один человек стал жертвой стихии в соседнем штате Санта-Катарина, сообщает газета Folha de S.Paulo. "Общее число погибших в штате (Риу-Гранди-ду-Сул) – 41. Вместе с еще одним погибшим в Санта-Катарине общее число жертв трагедии на юге страны - 42", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 39 погибших. Пропавшими без вести числятся 46 человек. Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям.
https://ria.ru/20230908/tsiklon-1895086130.html
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риу-гранди-ду-сул (штат), в мире, бразилия
Риу-Гранди-ду-Сул (штат), В мире, Бразилия
Число жертв циклона в Бразилии возросло до 42 человек, сообщили СМИ
Folha de S.Paulo: число погибших из-за циклона в Бразилии возросло до 42 человек