https://ria.ru/20230909/trevoga-1895250910.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.09.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T23:40

2023-09-09T23:40

2023-09-09T23:40

в мире

украина

вооруженные силы рф

сумская область

черниговская область

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги начал звучать в Сумской области с 23.07 (совпадает с мск.) Также украинское издание "Клименко.Тайм" сообщило о взрывах в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230909/katastrofa-1895153603.html

https://ria.ru/20230907/odessa-1894719604.html

украина

сумская область

черниговская область

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в мире, украина, вооруженные силы рф, сумская область, черниговская область