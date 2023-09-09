https://ria.ru/20230909/trevoga-1895250910.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.09.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T23:40
2023-09-09T23:40
2023-09-09T23:40
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги начал звучать в Сумской области с 23.07 (совпадает с мск.) Также украинское издание "Клименко.Тайм" сообщило о взрывах в Сумской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230909/katastrofa-1895153603.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вооруженные силы рф, сумская область, черниговская область
В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Сумская область, Черниговская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу