https://ria.ru/20230909/traur-1895240344.html

В Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения

В Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения - РИА Новости, 09.09.2023

В Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения

Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства, сообщает... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T21:07

2023-09-09T21:07

2023-09-09T21:17

в мире

марокко

землетрясение

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КАИР, 9 сен - РИА Новости. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства, сообщает марокканская газета Hespress.Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Число погибших в результате стихийного бедствия, согласно последним данным, достигло 1037, еще 1204 человека ранены.Как пишет Hespress, в субботу в Королевском дворце в Рабате состоялось заседание в связи с произошедшим землетрясением, по его итогам король Марокко поручил принять комплекс мер."Было решено объявить трехдневный траур и приспустить национальные флаги над всеми государственными здания", - говорится в сообщении газеты.Кроме того, марокканский монарх поручил оказать помощь всем, кто остался без крова, и срочно сформировать межведомственный комитет, который займется программой восстановления разрушенных домов в пострадавших от землетрясения районах. Также была отмечена необходимость ускорить процесс поисково-спасательных работ.

https://ria.ru/20230909/alzhir-1895199636.html

марокко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, марокко, землетрясение