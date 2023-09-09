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В Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения - РИА Новости, 09.09.2023
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21:07 09.09.2023 (обновлено: 21:17 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/traur-1895240344.html
В Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения
В Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения - РИА Новости, 09.09.2023
В Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения
Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства, сообщает... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T21:07
2023-09-09T21:17
в мире
марокко
землетрясение
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КАИР, 9 сен - РИА Новости. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства, сообщает марокканская газета Hespress.Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Число погибших в результате стихийного бедствия, согласно последним данным, достигло 1037, еще 1204 человека ранены.Как пишет Hespress, в субботу в Королевском дворце в Рабате состоялось заседание в связи с произошедшим землетрясением, по его итогам король Марокко поручил принять комплекс мер."Было решено объявить трехдневный траур и приспустить национальные флаги над всеми государственными здания", - говорится в сообщении газеты.Кроме того, марокканский монарх поручил оказать помощь всем, кто остался без крова, и срочно сформировать межведомственный комитет, который займется программой восстановления разрушенных домов в пострадавших от землетрясения районах. Также была отмечена необходимость ускорить процесс поисково-спасательных работ.
https://ria.ru/20230909/alzhir-1895199636.html
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в мире, марокко, землетрясение
В мире, Марокко, Землетрясение
В Марокко объявили трехдневный траур по жертвам землетрясения

Hespress: король Марокко объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения

© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетяхПоврежденное здание в Марокко после землетрясения 9 сентября 2023 года
Поврежденное здание в Марокко после землетрясения 9 сентября 2023 года
© Кадры, опубликованные очевидцами в соцсетях
Поврежденное здание в Марокко после землетрясения 9 сентября 2023 года
Читать ria.ru в
КАИР, 9 сен - РИА Новости. Король Марокко Мухаммед VI объявил в стране трехдневный траур по жертвам землетрясения и распорядился приспустить национальные флаги королевства, сообщает марокканская газета Hespress.
Как ранее сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в 80 километрах от Марракеша. Число погибших в результате стихийного бедствия, согласно последним данным, достигло 1037, еще 1204 человека ранены.
Как пишет Hespress, в субботу в Королевском дворце в Рабате состоялось заседание в связи с произошедшим землетрясением, по его итогам король Марокко поручил принять комплекс мер.
«
"Было решено объявить трехдневный траур и приспустить национальные флаги над всеми государственными здания", - говорится в сообщении газеты.
Кроме того, марокканский монарх поручил оказать помощь всем, кто остался без крова, и срочно сформировать межведомственный комитет, который займется программой восстановления разрушенных домов в пострадавших от землетрясения районах. Также была отмечена необходимость ускорить процесс поисково-спасательных работ.
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