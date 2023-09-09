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В Москве планируют создать систему для беспилотного трамвая
В Москве планируют создать систему для беспилотного трамвая - РИА Новости, 09.09.2023
В Москве планируют создать систему для беспилотного трамвая
Проект беспилотного трамвая находится в разработке в Москве, однако увидеть полноценную автоматизированную систему, которая умеет управлять трамваем в условиях... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T19:57
2023-09-09T19:57
2023-09-09T19:57
технологии
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Проект беспилотного трамвая находится в разработке в Москве, однако увидеть полноценную автоматизированную систему, которая умеет управлять трамваем в условиях города, можно будет не раньше, чем через 5-6 лет, считает заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Мы сделали у себя команду отдельную, которая занимается беспилотным транспортом. Первый проект, которым мы занимаемся, это беспилотный трамвай, у нас уже есть ряд успехов, которые мы для себя наметили. Но, конечно, сейчас говорить о том, что трамвай будет беспилотным завтра, это было бы некорректно и неправильно. Я думаю, что пройдет, может быть, 5-6 лет, когда мы увидим полноценную автоматизированную систему, которая умеет управлять трамваем в условиях города", - сказал Ликсутов в интервью телеканалу "Москва 24". Он отметил, что существует много вещей, на которые автоматика должна уметь быстро реагировать, а пока лучше человека это никто не делает. "Но в планах у нас все-таки по ряду направлений запуск беспилотной техники есть. Еще раз повторюсь: это не завтрашний день, мы крайне серьезно к этому относимся, и вопросы безопасности здесь в первую очередь, поэтому работаем над этим. Мы сделали внутри такую сильную команду специалистов, которая занимается и программированием, и разработкой систем управления, поэтому уже первые шаги есть, но уверен, что нам под силу эта задача беспилотного управления", - добавил заммэра.
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технологии, москва, максим ликсутов
Технологии, Москва, Максим Ликсутов
В Москве планируют создать систему для беспилотного трамвая
Власти Москвы планируют создать систему для беспилотного трамвая через 5-6 лет