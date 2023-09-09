https://ria.ru/20230909/tramvay-1895232391.html

В Москве планируют создать систему для беспилотного трамвая

В Москве планируют создать систему для беспилотного трамвая - РИА Новости, 09.09.2023

В Москве планируют создать систему для беспилотного трамвая

Проект беспилотного трамвая находится в разработке в Москве, однако увидеть полноценную автоматизированную систему, которая умеет управлять трамваем в условиях... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T19:57

2023-09-09T19:57

2023-09-09T19:57

технологии

москва

максим ликсутов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869196485_0:197:3290:2048_1920x0_80_0_0_6e7012d7ec5376beb0e88d47ff819202.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Проект беспилотного трамвая находится в разработке в Москве, однако увидеть полноценную автоматизированную систему, которая умеет управлять трамваем в условиях города, можно будет не раньше, чем через 5-6 лет, считает заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Мы сделали у себя команду отдельную, которая занимается беспилотным транспортом. Первый проект, которым мы занимаемся, это беспилотный трамвай, у нас уже есть ряд успехов, которые мы для себя наметили. Но, конечно, сейчас говорить о том, что трамвай будет беспилотным завтра, это было бы некорректно и неправильно. Я думаю, что пройдет, может быть, 5-6 лет, когда мы увидим полноценную автоматизированную систему, которая умеет управлять трамваем в условиях города", - сказал Ликсутов в интервью телеканалу "Москва 24". Он отметил, что существует много вещей, на которые автоматика должна уметь быстро реагировать, а пока лучше человека это никто не делает. "Но в планах у нас все-таки по ряду направлений запуск беспилотной техники есть. Еще раз повторюсь: это не завтрашний день, мы крайне серьезно к этому относимся, и вопросы безопасности здесь в первую очередь, поэтому работаем над этим. Мы сделали внутри такую сильную команду специалистов, которая занимается и программированием, и разработкой систем управления, поэтому уже первые шаги есть, но уверен, что нам под силу эта задача беспилотного управления", - добавил заммэра.

https://ria.ru/20230909/avtomobil-1895134369.html

https://ria.ru/20230818/armiya-1890903802.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, максим ликсутов