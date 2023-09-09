https://ria.ru/20230909/terakty-1895185540.html

Лидеры G20 осудили любые теракты на важных энергетических объектах

Лидеры G20 осудили любые теракты на важных энергетических объектах - РИА Новости, 09.09.2023

Лидеры G20 осудили любые теракты на важных энергетических объектах

Лидеры стран G20 в итоговой декларации по саммиту в Нью-Дели решительно осудили любые теракты на стратегически важных энергетических объектах. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:25

2023-09-09T14:25

2023-09-09T14:25

в мире

нью-дели

сергей лавров

большая двадцатка

ли цян

бангладеш

индия

цены на нефть

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Лидеры стран G20 в итоговой декларации по саммиту в Нью-Дели решительно осудили любые теракты на стратегически важных энергетических объектах. "Мы решительно осуждаем все террористические акты на критически важных объектах инфраструктуры, включая критически важные энергетические объекты и другие уязвимы цели", - говорится в документе, принятом по итогам саммита. Лидеры "двадцатки" подчеркнули, что все террористические акты преступны и не могут быть оправданы независимо от того, кто, когда, где и почему их совершил. "Эффективные меры борьбы с терроризмом, поддержка пострадавших терроризма и защита прав человека не являются противоречащими друг другу целями", - добавили лидеры G20. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Делегацию России на саммите возглавил глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895182355.html

https://ria.ru/20230909/g20-1895180922.html

нью-дели

бангладеш

индия

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в мире, нью-дели, сергей лавров, большая двадцатка, ли цян, бангладеш, индия, цены на нефть