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Лидеры G20 осудили любые теракты на важных энергетических объектах - РИА Новости, 09.09.2023
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14:25 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/terakty-1895185540.html
Лидеры G20 осудили любые теракты на важных энергетических объектах
Лидеры G20 осудили любые теракты на важных энергетических объектах - РИА Новости, 09.09.2023
Лидеры G20 осудили любые теракты на важных энергетических объектах
Лидеры стран G20 в итоговой декларации по саммиту в Нью-Дели решительно осудили любые теракты на стратегически важных энергетических объектах. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:25
2023-09-09T14:25
в мире
нью-дели
сергей лавров
большая двадцатка
ли цян
бангладеш
индия
цены на нефть
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Лидеры стран G20 в итоговой декларации по саммиту в Нью-Дели решительно осудили любые теракты на стратегически важных энергетических объектах. "Мы решительно осуждаем все террористические акты на критически важных объектах инфраструктуры, включая критически важные энергетические объекты и другие уязвимы цели", - говорится в документе, принятом по итогам саммита. Лидеры "двадцатки" подчеркнули, что все террористические акты преступны и не могут быть оправданы независимо от того, кто, когда, где и почему их совершил. "Эффективные меры борьбы с терроризмом, поддержка пострадавших терроризма и защита прав человека не являются противоречащими друг другу целями", - добавили лидеры G20. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Делегацию России на саммите возглавил глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895182355.html
https://ria.ru/20230909/g20-1895180922.html
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в мире, нью-дели, сергей лавров, большая двадцатка, ли цян, бангладеш, индия, цены на нефть
В мире, Нью-Дели, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Ли Цян, Бангладеш, Индия, Цены на нефть
Лидеры G20 осудили любые теракты на важных энергетических объектах

Лидеры G20 в декларации осудили любые теракты на важных энергетических объектах

© AP Photo / Leon Neal/Pool Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Leon Neal/Pool
Мировые лидеры во время рабочего заседания на саммите G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Лидеры стран G20 в итоговой декларации по саммиту в Нью-Дели решительно осудили любые теракты на стратегически важных энергетических объектах.
«
"Мы решительно осуждаем все террористические акты на критически важных объектах инфраструктуры, включая критически важные энергетические объекты и другие уязвимы цели", - говорится в документе, принятом по итогам саммита.
Нью-Дели в преддверии саммита G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
На полях саммита у стран G20 были разные оценки конфликту на Украине
Вчера, 14:18
Лидеры "двадцатки" подчеркнули, что все террористические акты преступны и не могут быть оправданы независимо от того, кто, когда, где и почему их совершил.
«
"Эффективные меры борьбы с терроризмом, поддержка пострадавших терроризма и защита прав человека не являются противоречащими друг другу целями", - добавили лидеры G20.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Делегацию России на саммите возглавил глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
Журналисты в международном медиацентре G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Лидеры G20: саммит не является площадкой для геополитических вопросов
Вчера, 14:08
 
В миреНью-ДелиСергей ЛавровБольшая двадцаткаЛи ЦянБангладешИндияЦены на нефть
 
 
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