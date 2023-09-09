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Минобороны сообщило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму - РИА Новости, 09.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:16 09.09.2023 (обновлено: 21:41 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/terakt-1895241074.html
Минобороны сообщило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму
Минобороны сообщило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму - РИА Новости, 09.09.2023
Минобороны сообщило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму
Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T21:16
2023-09-09T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
севастополь
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны.&quot;Девятого сентября в районе 19:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — подчеркнули в ведомстве.В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов сообщил в 19:24 мск, что силы ПВО уничтожили дрон на северо-западе полуострова. Позднее он заявил о еще двух сбитых беспилотниках на западе Крыма. Глава республики призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Ранее сегодня ВСУ также пытались атаковать при помощи дронов прифронтовой поселок Днепряны в Херсонской области. Уточнялось, что беспилотники сбросили три снаряда. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в администрации.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230908/diversiya-1894899647.html
киев
россия
херсонская область
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в мире, киев, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , севастополь, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Севастополь, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины
Минобороны сообщило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму

Минобороны: российская ПВО предотвратила попытку Киева совершить теракт в Крыму

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" в Крыму
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны.
«

"Девятого сентября в районе 19:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.

В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов сообщил в 19:24 мск, что силы ПВО уничтожили дрон на северо-западе полуострова. Позднее он заявил о еще двух сбитых беспилотниках на западе Крыма. Глава республики призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее сегодня ВСУ также пытались атаковать при помощи дронов прифронтовой поселок Днепряны в Херсонской области. Уточнялось, что беспилотники сбросили три снаряда. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в администрации.
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
Предотвращение диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Крыма
В Крыму пресекли диверсию на железной дороге
8 сентября, 09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская областьСевастопольСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы Украины
 
 
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