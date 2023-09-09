https://ria.ru/20230909/terakt-1895241074.html

Минобороны сообщило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму

Минобороны сообщило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму - РИА Новости, 09.09.2023

Минобороны сообщило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T21:16

2023-09-09T21:16

2023-09-09T21:41

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

севастополь

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны."Девятого сентября в районе 19:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов сообщил в 19:24 мск, что силы ПВО уничтожили дрон на северо-западе полуострова. Позднее он заявил о еще двух сбитых беспилотниках на западе Крыма. Глава республики призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Ранее сегодня ВСУ также пытались атаковать при помощи дронов прифронтовой поселок Днепряны в Херсонской области. Уточнялось, что беспилотники сбросили три снаряда. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в администрации.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.

https://ria.ru/20230908/diversiya-1894899647.html

киев

россия

херсонская область

севастополь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , севастополь, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины