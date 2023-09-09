Минобороны сообщило о предотвращении теракта со стороны ВСУ в Крыму
Минобороны: российская ПВО предотвратила попытку Киева совершить теракт в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" в Крыму
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны.
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"Девятого сентября в районе 19:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.
В свою очередь, глава республики Сергей Аксенов сообщил в 19:24 мск, что силы ПВО уничтожили дрон на северо-западе полуострова. Позднее он заявил о еще двух сбитых беспилотниках на западе Крыма. Глава республики призвал сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее сегодня ВСУ также пытались атаковать при помощи дронов прифронтовой поселок Днепряны в Херсонской области. Уточнялось, что беспилотники сбросили три снаряда. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в администрации.
Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.