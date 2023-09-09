https://ria.ru/20230909/teg-1895155166.html
В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве установили ТЭГ
В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве установили ТЭГ - РИА Новости, 09.09.2023
В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве установили ТЭГ
Терминал электронного голосования (ТЭГ) и устройство для голосования на дому установили в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, передает... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T10:44
2023-09-09T10:44
2023-09-09T10:44
единый день голосования в россии — 2023
москва
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Терминал электронного голосования (ТЭГ) и устройство для голосования на дому установили в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев сообщил журналистам, что вчера на брифинге поступила инициатива установить в штабе ТЭГ для того, чтобы наглядно показать принцип его работы. "Утром вы видели уже, наверное, перед входом в зал уже есть терминал ТЭГ, можно посмотреть самим, можно задать вопросы… и рядом этот чемоданчик. Соответственно, это переносной терминал для голосования", — заявил он. Как добавил сотрудник общественного штаба, возле терминала электронного голосования есть наушники, которые предусмотрены для слабовидящих, либо для тех, у кого есть инвалидность по зрению. "При подходе к этому терминалу активируется режим для слабовидящих в правом верхнем углу. В этот момент происходит аудиогид и избиратель получает еще в руки пульт… Таким образом реализуется полное право избирателя. При этом сохраняется право голосовать с помощником, можно с ним прийти и проголосовать", — добавил он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
https://ria.ru/20230909/yavka-1895139894.html
https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895152795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования в россии — 2023, москва
Единый день голосования в России — 2023, Москва
В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве установили ТЭГ
В московском штабе наблюдателей установили терминал электронного голосования
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Терминал электронного голосования (ТЭГ) и устройство для голосования на дому установили в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев сообщил журналистам, что вчера на брифинге поступила инициатива установить в штабе ТЭГ для того, чтобы наглядно показать принцип его работы.
"Утром вы видели уже, наверное, перед входом в зал уже есть терминал ТЭГ, можно посмотреть самим, можно задать вопросы… и рядом этот чемоданчик. Соответственно, это переносной терминал для голосования", — заявил он.
Как добавил сотрудник общественного штаба, возле терминала электронного голосования есть наушники, которые предусмотрены для слабовидящих, либо для тех, у кого есть инвалидность по зрению.
Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила более 20 процентов
"При подходе к этому терминалу активируется режим для слабовидящих в правом верхнем углу. В этот момент происходит аудиогид и избиратель получает еще в руки пульт… Таким образом реализуется полное право избирателя. При этом сохраняется право голосовать с помощником, можно с ним прийти и проголосовать", — добавил он.
Выборы в России
в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы
по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областях
. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО)
.
ЦИК подвел итоги первого дня голосования