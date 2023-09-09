https://ria.ru/20230909/teg-1895155166.html

В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве установили ТЭГ

В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве установили ТЭГ - РИА Новости, 09.09.2023

В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве установили ТЭГ

Терминал электронного голосования (ТЭГ) и устройство для голосования на дому установили в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, передает... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T10:44

2023-09-09T10:44

2023-09-09T10:44

единый день голосования в россии — 2023

москва

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Терминал электронного голосования (ТЭГ) и устройство для голосования на дому установили в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев сообщил журналистам, что вчера на брифинге поступила инициатива установить в штабе ТЭГ для того, чтобы наглядно показать принцип его работы. "Утром вы видели уже, наверное, перед входом в зал уже есть терминал ТЭГ, можно посмотреть самим, можно задать вопросы… и рядом этот чемоданчик. Соответственно, это переносной терминал для голосования", — заявил он. Как добавил сотрудник общественного штаба, возле терминала электронного голосования есть наушники, которые предусмотрены для слабовидящих, либо для тех, у кого есть инвалидность по зрению. "При подходе к этому терминалу активируется режим для слабовидящих в правом верхнем углу. В этот момент происходит аудиогид и избиратель получает еще в руки пульт… Таким образом реализуется полное право избирателя. При этом сохраняется право голосовать с помощником, можно с ним прийти и проголосовать", — добавил он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230909/yavka-1895139894.html

https://ria.ru/20230909/golosovanie-1895152795.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, москва