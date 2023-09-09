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"Лучше, чем ничего": украинцев посадили на "особые" танки - РИА Новости, 09.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:39 09.09.2023 (обновлено: 04:44 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/tanki-1895130103.html
"Лучше, чем ничего": украинцев посадили на "особые" танки
"Лучше, чем ничего": украинцев посадили на "особые" танки - РИА Новости, 09.09.2023
"Лучше, чем ничего": украинцев посадили на "особые" танки
Датские военные позаимствовали у трех музеев танки Leopard 1A5 для подготовки украинских военнослужащих, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T04:39
2023-09-09T04:44
специальная военная операция на украине
в мире
дания
германия
украина
forbes
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Датские военные позаимствовали у трех музеев танки Leopard 1A5 для подготовки украинских военнослужащих, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Одно дело предоставить украинским военным силам кучу излишков танков. Другое дело — привести старые танки в рабочее состояние и обучить экипажи управлять ими, особенно после того, как танки пролежали на хранении 19 лет", — говорится в материале.Как напомнил Экс, Дания списала свой последний Leoprad 1 еще в 2005 году, заменив его на более современный Leoprad 2. Тем не менее, датчане взяли на себя ответственность провести первый этап подготовки украинских танкистов, второй этап будет проходить в Германии."Leopard 1A5 представлял проблему &lt;…&gt;. Большинство танков на самом деле принадлежало немецкой фирме Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft и простояло на складе в течение двух десятилетий. Они нуждались в ремонте. Поэтому консорциум обратился за помощью... к датским музеям", — отмечается в статье.По словам датских военных, три музея согласились предоставить шесть "рабочих" танков для "немедленного начала" подготовки украинских танкистов.Накануне министерство обороны Дании сообщило, что первые десять танков Leoprad 1, переданные Киеву, прибыли на Украину, еще несколько машин в пути. Министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен заявлял в феврале, когда был исполняющим обязанности министра обороны, что Дания вместе с Нидерландами и Германией передаст Украине "большое количество" танков Leopard 1A5.
https://ria.ru/20230909/ssha-1895129019.html
https://ria.ru/20230909/reaktsiya-1895126233.html
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в мире, дания, германия, украина, forbes
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дания, Германия, Украина, Forbes
"Лучше, чем ничего": украинцев посадили на "особые" танки

Forbes: для обучения украинских военных пришлось брать танки в музеях Дании

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДуло танка Leopard
Дуло танка Leopard - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дуло танка Leopard. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Датские военные позаимствовали у трех музеев танки Leopard 1A5 для подготовки украинских военнослужащих, об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Одно дело предоставить украинским военным силам кучу излишков танков. Другое дело — привести старые танки в рабочее состояние и обучить экипажи управлять ими, особенно после того, как танки пролежали на хранении 19 лет", — говорится в материале.
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Как напомнил Экс, Дания списала свой последний Leoprad 1 еще в 2005 году, заменив его на более современный Leoprad 2. Тем не менее, датчане взяли на себя ответственность провести первый этап подготовки украинских танкистов, второй этап будет проходить в Германии.
«
"Leopard 1A5 представлял проблему <…>. Большинство танков на самом деле принадлежало немецкой фирме Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft и простояло на складе в течение двух десятилетий. Они нуждались в ремонте. Поэтому консорциум обратился за помощью... к датским музеям", — отмечается в статье.
По словам датских военных, три музея согласились предоставить шесть "рабочих" танков для "немедленного начала" подготовки украинских танкистов.
Накануне министерство обороны Дании сообщило, что первые десять танков Leoprad 1, переданные Киеву, прибыли на Украину, еще несколько машин в пути. Министр обороны Дании Трульс Лунд Поульсен заявлял в феврале, когда был исполняющим обязанности министра обороны, что Дания вместе с Нидерландами и Германией передаст Украине "большое количество" танков Leopard 1A5.
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