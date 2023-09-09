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Рогов рассказал, как ВС России подбили Challenger 2 в Запорожской области - РИА Новости, 09.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 09.09.2023 (обновлено: 16:16 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/tank-1895179019.html
Рогов рассказал, как ВС России подбили Challenger 2 в Запорожской области
Рогов рассказал, как ВС России подбили Challenger 2 в Запорожской области - РИА Новости, 09.09.2023
Рогов рассказал, как ВС России подбили Challenger 2 в Запорожской области
Второй по счету британский танк Challenger 2 подбили в Запорожской области при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет", сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:49
2023-09-09T16:16
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
challenger 2 (танк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Второй по счету британский танк Challenger 2 подбили в Запорожской области при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет", сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. &quot;На британские танки объявлена охота, их участь незавидна. Они так же хорошо горят, как и остальная западная техника, переданная украинским нацистам. К примеру, второй танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела из отечественного противотанкового ракетного комплекса &quot;Корнет&quot;, — сказал он.По предварительной информации с линии фронта, второй танк поразили бойцы 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России, добавил Рогов.По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.В среду новый глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил эту информацию. Он также уточнил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе на линии фронта зафиксировали порядка семи британских Challenger 2. Российским военным удалось уничтожить уже две бронемашины.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и продолжают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230909/atacms-1895167816.html
https://ria.ru/20230909/tanki-1895130103.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, challenger 2 (танк)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Challenger 2 (танк)
Рогов рассказал, как ВС России подбили Challenger 2 в Запорожской области

Рогов: второй танк Challenger 2 в Запорожской области подбили с одного выстрела

© Фото : Crown CopyrightБританский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Фото : Crown Copyright
Британский основной боевой танк Challenger 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Второй по счету британский танк Challenger 2 подбили в Запорожской области при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет", сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"На британские танки объявлена охота, их участь незавидна. Они так же хорошо горят, как и остальная западная техника, переданная украинским нацистам. К примеру, второй танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела из отечественного противотанкового ракетного комплекса "Корнет", — сказал он.

По предварительной информации с линии фронта, второй танк поразили бойцы 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России, добавил Рогов.
По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
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В среду новый глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил эту информацию. Он также уточнил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.
В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе на линии фронта зафиксировали порядка семи британских Challenger 2. Российским военным удалось уничтожить уже две бронемашины.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и продолжают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныChallenger 2 (танк)
 
 
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