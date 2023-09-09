Рогов рассказал, как ВС России подбили Challenger 2 в Запорожской области
Рогов: второй танк Challenger 2 в Запорожской области подбили с одного выстрела
Британский основной боевой танк Challenger 2. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Второй по счету британский танк Challenger 2 подбили в Запорожской области при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет", сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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"На британские танки объявлена охота, их участь незавидна. Они так же хорошо горят, как и остальная западная техника, переданная украинским нацистам. К примеру, второй танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела из отечественного противотанкового ракетного комплекса "Корнет", — сказал он.
По предварительной информации с линии фронта, второй танк поразили бойцы 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России, добавил Рогов.
По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
В среду новый глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил эту информацию. Он также уточнил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.
В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе на линии фронта зафиксировали порядка семи британских Challenger 2. Российским военным удалось уничтожить уже две бронемашины.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и продолжают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.