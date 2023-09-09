https://ria.ru/20230909/tank-1895179019.html

Рогов рассказал, как ВС России подбили Challenger 2 в Запорожской области

Рогов рассказал, как ВС России подбили Challenger 2 в Запорожской области - РИА Новости, 09.09.2023

Рогов рассказал, как ВС России подбили Challenger 2 в Запорожской области

Второй по счету британский танк Challenger 2 подбили в Запорожской области при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет", сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:49

2023-09-09T13:49

2023-09-09T16:16

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

challenger 2 (танк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен — РИА Новости. Второй по счету британский танк Challenger 2 подбили в Запорожской области при помощи противотанкового ракетного комплекса "Корнет", сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "На британские танки объявлена охота, их участь незавидна. Они так же хорошо горят, как и остальная западная техника, переданная украинским нацистам. К примеру, второй танк Challenger 2 был подбит с одного выстрела из отечественного противотанкового ракетного комплекса "Корнет", — сказал он.По предварительной информации с линии фронта, второй танк поразили бойцы 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России, добавил Рогов.По данным Минобороны на сентябрь, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Также появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.В среду новый глава Министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил эту информацию. Он также уточнил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному.В пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе на линии фронта зафиксировали порядка семи британских Challenger 2. Российским военным удалось уничтожить уже две бронемашины.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и продолжают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230909/atacms-1895167816.html

https://ria.ru/20230909/tanki-1895130103.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, challenger 2 (танк)