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Торт стал причиной скандала на свадьбе и развода молодоженов
Торт стал причиной скандала на свадьбе и развода молодоженов - РИА Новости, 09.09.2023
Торт стал причиной скандала на свадьбе и развода молодоженов
Молодая девушка развелась с мужем спустя сутки после свадьбы из-за неудачной шутки с брошенным тортом, пишет Mirror. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T05:22
2023-09-09T05:22
2023-09-09T07:02
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Молодая девушка развелась с мужем спустя сутки после свадьбы из-за неудачной шутки с брошенным тортом, пишет Mirror.Как отмечает издание, свою историю 27-летняя участница событий рассказала в соцсетях. По ее словам, с неудавшимся мужем она состояла в отношениях три года, в преддверии свадьбы она попросила его не повторять популярные в Сети "глупые" видео, где молодожены бросают друг в друга куски торта.Девушка предупредила избранника, что в юношестве над ней таким образом подшутила ее мать, тогда в результате часть украшения с торта повредила ей лицо. Она пригрозила, что повторение подобного может привести к разрыву.Однако во время торжества незадачливый муж все же бросил ей в лицо кусок свадебного торта за 500 долларов, испортив ее платье, после чего разъяренная невеста покинула мероприятие, несмотря на просьбы родственников и гостей. "Это должен был быть самый счастливый день в нашей жизни, а он опозорил меня перед всеми из-за какой-то шутки, которую, как он знал, я терпеть не могу", - возмутилась девушка.Проведя ночь в отеле, она решила подать на развод, придя к выводу, что дальше все может стать "только хуже". Утренний разговор с избранником привел к очередному скандалу, так как тот упрекнул девушку в том, что она не понимает шуток.Как отмечает Mirror, большинство пользователей похвалили рассказчицу за то, что она "смогла постоять за себя", в то время как другие комментаторы призвали ее "поговорить с психотерапевтом".
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в мире
Торт стал причиной скандала на свадьбе и развода молодоженов
Mirror: женщина подала на развод через сутки после свадьбы из-за шутки с тортом
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.
Молодая девушка развелась с мужем спустя сутки после свадьбы из-за неудачной шутки с брошенным тортом, пишет Mirror
.
Как отмечает издание, свою историю 27-летняя участница событий рассказала в соцсетях. По ее словам, с неудавшимся мужем она состояла в отношениях три года, в преддверии свадьбы она попросила его не повторять популярные в Сети "глупые" видео, где молодожены бросают друг в друга куски торта.
Девушка предупредила избранника, что в юношестве над ней таким образом подшутила ее мать, тогда в результате часть украшения с торта повредила ей лицо. Она пригрозила, что повторение подобного может привести к разрыву.
Однако во время торжества незадачливый муж все же бросил ей в лицо кусок свадебного торта за 500 долларов, испортив ее платье, после чего разъяренная невеста покинула мероприятие, несмотря на просьбы родственников и гостей. "Это должен был быть самый счастливый день в нашей жизни, а он опозорил меня перед всеми из-за какой-то шутки, которую, как он знал, я терпеть не могу", - возмутилась девушка.
Проведя ночь в отеле, она решила подать на развод, придя к выводу, что дальше все может стать "только хуже". Утренний разговор с избранником привел к очередному скандалу, так как тот упрекнул девушку в том, что она не понимает шуток.
Как отмечает Mirror, большинство пользователей похвалили рассказчицу за то, что она "смогла постоять за себя", в то время как другие комментаторы призвали ее "поговорить с психотерапевтом".
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