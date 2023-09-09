https://ria.ru/20230909/su-34-1895133811.html
Военные испытали комплекс с нейросетью для проверки стекла кабин Су-34
Военные испытали комплекс с нейросетью для проверки стекла кабин Су-34 - РИА Новости, 09.09.2023
Военные испытали комплекс с нейросетью для проверки стекла кабин Су-34
Для проверки стекла кабин российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 создан новейший лазерный комплекс с нейросетью, он уже прошел войсковую апробацию,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T06:07
2023-09-09T06:07
2023-09-09T06:07
су-34
безопасность
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Для проверки стекла кабин российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 создан новейший лазерный комплекс с нейросетью, он уже прошел войсковую апробацию, рассказали журналистам в Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина. "Новый комплекс обеспечивает точное определение дефектов в остеклении фронтовых бомбардировщиков и точное определение степени опасности этих дефектов. В настоящее время создан экспериментальный образец комплекса, который прошел войсковую апробацию на одном из военных аэродромов при оценке технического состояния остекления кабин самолетов оперативной тактической авиации", - рассказал представитель академии. Офицер уточнил, что время проверки одного самолета с новой системой занимает всего 3-5 минут – это время необходимое для создания избыточного давления в кабине Су-34. Программно-аппаратный комплекс "Спекл" выявляет дефекты остекления кабин Су-34 с помощью анализа отраженного от остекления лазерного луча в процессе нагнетания давления в кабине. Нейросеть в составе комплекса позволяет исключить возможные помехи, такие как, например, блики от ламп освещения в самолетном ангаре. По словам разработчиков, комплекс позволит, в частности, исключить возможность разрушения остекления кабины Су-34 в полете из-за его износа. Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет имеет экипаж из двух человек и может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты "воздух-воздух" различных типов, управляемые ракеты "воздух-поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые авиаракеты. Эти самолеты активно применяются российскими Воздушно-космическими силами в зоне СВО.
https://ria.ru/20230710/istrebiteli-1883228740.html
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су-34, безопасность
Военные испытали комплекс с нейросетью для проверки стекла кабин Су-34
Для проверки стекла кабин Су-34 создан и испытан военными комплекс с нейросетью
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Для проверки стекла кабин российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 создан новейший лазерный комплекс с нейросетью, он уже прошел войсковую апробацию, рассказали журналистам в Военно-воздушной академии им. Жуковского и Гагарина.
«
"Новый комплекс обеспечивает точное определение дефектов в остеклении фронтовых бомбардировщиков и точное определение степени опасности этих дефектов. В настоящее время создан экспериментальный образец комплекса, который прошел войсковую апробацию на одном из военных аэродромов при оценке технического состояния остекления кабин самолетов оперативной тактической авиации", - рассказал представитель академии.
Офицер уточнил, что время проверки одного самолета с новой системой занимает всего 3-5 минут – это время необходимое для создания избыточного давления в кабине Су-34.
Программно-аппаратный комплекс "Спекл" выявляет дефекты остекления кабин Су-34 с помощью анализа отраженного от остекления лазерного луча в процессе нагнетания давления в кабине. Нейросеть в составе комплекса позволяет исключить возможные помехи, такие как, например, блики от ламп освещения в самолетном ангаре.
По словам разработчиков, комплекс позволит, в частности, исключить возможность разрушения остекления кабины Су-34 в полете из-за его износа.
Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Самолет имеет экипаж из двух человек и может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тонн вооружения, включая управляемые ракеты "воздух-воздух" различных типов, управляемые ракеты "воздух-поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые авиаракеты.
Эти самолеты активно применяются российскими Воздушно-космическими силами в зоне СВО.
Россия вдвое нарастила выпуск истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО