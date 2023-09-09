https://ria.ru/20230909/statuya-1895250790.html

На Арбате мужчина залез на статую у театра Вахтангова и сломал ее

На Арбате мужчина залез на статую у театра Вахтангова и сломал ее - РИА Новости, 09.09.2023

На Арбате мужчина залез на статую у театра Вахтангова и сломал ее

Неизвестный мужчина госпитализирован после того, как упал на улице Арбат в центре Москвы, сломав статую у театра Вахтангова, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T23:39

2023-09-09T23:39

2023-09-09T23:44

происшествия

театр имени е. вахтангова

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895251257_0:534:2047:1685_1920x0_80_0_0_722a9659848f438d6c7b6740cd4694da.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Неизвестный мужчина госпитализирован после того, как упал на улице Арбат в центре Москвы, сломав статую у театра Вахтангова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, в субботу неизвестный мужчина забрался на скульптуру у театра Вахтангова на улице Арбат, после чего упал с высоты вместе с изваянием. Сейчас неизвестный госпитализирован. "Полицией проводится проверка по данному факту", - уточнили РИА Новости в столичном главке МВД.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, театр имени е. вахтангова, москва