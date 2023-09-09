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На Арбате мужчина залез на статую у театра Вахтангова и сломал ее - РИА Новости, 09.09.2023
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23:39 09.09.2023 (обновлено: 23:44 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/statuya-1895250790.html
На Арбате мужчина залез на статую у театра Вахтангова и сломал ее
На Арбате мужчина залез на статую у театра Вахтангова и сломал ее - РИА Новости, 09.09.2023
На Арбате мужчина залез на статую у театра Вахтангова и сломал ее
Неизвестный мужчина госпитализирован после того, как упал на улице Арбат в центре Москвы, сломав статую у театра Вахтангова, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T23:39
2023-09-09T23:44
происшествия
театр имени е. вахтангова
москва
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Неизвестный мужчина госпитализирован после того, как упал на улице Арбат в центре Москвы, сломав статую у театра Вахтангова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, в субботу неизвестный мужчина забрался на скульптуру у театра Вахтангова на улице Арбат, после чего упал с высоты вместе с изваянием. Сейчас неизвестный госпитализирован. "Полицией проводится проверка по данному факту", - уточнили РИА Новости в столичном главке МВД.
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происшествия, театр имени е. вахтангова, москва
Происшествия, Театр имени Е. Вахтангова, Москва
На Арбате мужчина залез на статую у театра Вахтангова и сломал ее

Неизвестный упал с высоты вместе со скульптурой на Арбате в центре Москвы

© РИА Новости / Юрий Кавер | Перейти в медиабанкФонтан "Принцесса Турандот" рядом с театром имени Е.Б. Вахтангова на Cтаром Арбате
Фонтан Принцесса Турандот рядом с театром имени Е.Б. Вахтангова на Cтаром Арбате - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Фонтан "Принцесса Турандот" рядом с театром имени Е.Б. Вахтангова на Cтаром Арбате. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Неизвестный мужчина госпитализирован после того, как упал на улице Арбат в центре Москвы, сломав статую у театра Вахтангова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, в субботу неизвестный мужчина забрался на скульптуру у театра Вахтангова на улице Арбат, после чего упал с высоты вместе с изваянием. Сейчас неизвестный госпитализирован.
«
"Полицией проводится проверка по данному факту", - уточнили РИА Новости в столичном главке МВД.
 
ПроисшествияТеатр имени Е. ВахтанговаМосква
 
 
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