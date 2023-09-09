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В США объяснили украинцам, ради чего они гибнут - РИА Новости, 09.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:09 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/ssha-1895129019.html
В США объяснили украинцам, ради чего они гибнут
В США объяснили украинцам, ради чего они гибнут - РИА Новости, 09.09.2023
В США объяснили украинцам, ради чего они гибнут
"Кураторы" президента США Джо Байдена хотят продолжения конфликта на Украине, так как видят в ней "дойную корову", такое мнение выразил бывший советник... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T04:09
2023-09-09T04:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. "Кураторы" президента США Джо Байдена хотят продолжения конфликта на Украине, так как видят в ней "дойную корову", такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X."Конфликт на Украине — это дойная корова, кураторы Байдена хотят, чтобы это продолжалось", — написал он.По мнению эксперта, военно-промышленный комплекс США "набивает свои карманы" наличными, а конфликт на Украине продолжает этому способствовать."Заключите мир, идиоты!", — призвал аналитик.Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия потеряла уже 400 тысяч человек погибшими, а внутри ВСУ идет обсуждение "свержения" Зеленского.
https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1894881830.html
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в мире, украина, сша, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
В США объяснили украинцам, ради чего они гибнут

Полковник Макгрегор назвал Украину "дойной коровой", снабжающей ВПК США

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. "Кураторы" президента США Джо Байдена хотят продолжения конфликта на Украине, так как видят в ней "дойную корову", такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.
"Конфликт на Украине это дойная корова, кураторы Байдена хотят, чтобы это продолжалось", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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Вчера, 06:14
По мнению эксперта, военно-промышленный комплекс США "набивает свои карманы" наличными, а конфликт на Украине продолжает этому способствовать.
«
"Заключите мир, идиоты!", — призвал аналитик.
Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия потеряла уже 400 тысяч человек погибшими, а внутри ВСУ идет обсуждение "свержения" Зеленского.
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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