https://ria.ru/20230909/ssha-1895121826.html

В конгресс США внесли законопроект об учебе в школах "опасности коммунизма"

В конгресс США внесли законопроект об учебе в школах "опасности коммунизма" - РИА Новости, 09.09.2023

В конгресс США внесли законопроект об учебе в школах "опасности коммунизма"

В конгресс США внесен законопроект, предусматривающий обучение американских школьников "опасностям коммунизма и схожих политических идеологий". РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T00:54

2023-09-09T00:54

2023-09-09T00:55

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. В конгресс США внесен законопроект, предусматривающий обучение американских школьников "опасностям коммунизма и схожих политических идеологий". "Целями данного закона являются: помочь родителям, гражданским институтам, местным образовательным сообществам, старшим средним школам, а также образовательным агентствам готовить учащихся в старших средних школах быть ответственными в гражданском отношении и осведомленными взрослыми", - говорится в тексте законопроекта, который внесла член палаты представителей Мария Эльвира Салазар. Согласно документу, американских школьников предлагается учить тому, что "коммунизм привел к гибели свыше 100 миллионов жертв по всему миру", знакомить с "пониманием опасностей коммунизма и схожих политических идеологий" и тем, что 1,5 миллиарда человек "все еще страдают при коммунизме". Также "Акт о важном обучении коммунизму" предусматривает обсуждения в школах, посвященные "отдельным политическим идеологиям… которые конфликтуют с принципами свободы и демократии, являющимися необходимыми для основания Соединенных Штатов".

https://ria.ru/20230908/impichment-1894883174.html

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