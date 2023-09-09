https://ria.ru/20230909/spetsoperatsiya-1895182514.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.09.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.09.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T20:57

2023-09-09T20:57

2023-09-09T20:58

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 сентября 2023 года*За минувшие сутки российские подразделения отразили атаки противника на Донецком, Краснолиманском, Купянском и Южнодонецком направлениях. Кроме того, ликвидировано несколько опорных и командно-наблюдательных пунктов, а также мест временной дислокации соединений ВСУ. Средства ПВО сбили 42 украинских беспилотника.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 467 самолетов, 248 вертолетов, 6540 беспилотников, 436 зенитных ракетных комплексов, 1149 реактивных систем залпового огня, 11 742 танка и других бронемашин, 6306 орудий полевой артиллерии и 12 840 единиц автомобильной техники.* Заявление начальника пресс-центра группировки войск "Днепр" (Запорожская и Херсонская области) на 20:57 мск не опубликовано

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

харьковская область

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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