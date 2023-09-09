https://ria.ru/20230909/soyuz-1895189914.html

Страны G20 приветствуют Африканский союз как постоянного члена

Страны G20 приветствуют Африканский союз как постоянного члена - РИА Новости, 09.09.2023

Страны G20 приветствуют Африканский союз как постоянного члена

Страны G20 приветствуют Африканский союз в качестве постоянного члена и убеждены, что его включение внесет вклад в решение проблем, говорится в итоговой... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:34

2023-09-09T14:34

2023-09-09T14:34

в мире

африка

большая двадцатка

саммит g20

индия

нью-дели

африканский союз

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 приветствуют Африканский союз в качестве постоянного члена и убеждены, что его включение внесет вклад в решение проблем, говорится в итоговой декларации саммита G20. "Мы приветствуем Африканский союз в качестве постоянного члена G20 и твердо верим, что включение Африканского союза в G20 внесет значительный вклад в решение глобальных проблем современности", - отмечается в декларации. В декларации также говорится, что страны G20 будут оказывать поддержку Африканскому союзу в реализации идей, предусмотренных "Повесткой дня" на период до 2063 года, а также в осуществлении индустриализации в Африке. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230909/bezopasnost-1895188772.html

https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895182355.html

африка

индия

нью-дели

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в мире, африка, большая двадцатка, саммит g20, индия, нью-дели, африканский союз