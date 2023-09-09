Рейтинг@Mail.ru
Страны G20 приветствуют Африканский союз как постоянного члена - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/soyuz-1895189914.html
Страны G20 приветствуют Африканский союз как постоянного члена
Страны G20 приветствуют Африканский союз как постоянного члена - РИА Новости, 09.09.2023
Страны G20 приветствуют Африканский союз как постоянного члена
Страны G20 приветствуют Африканский союз в качестве постоянного члена и убеждены, что его включение внесет вклад в решение проблем, говорится в итоговой... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:34
2023-09-09T14:34
в мире
африка
большая двадцатка
саммит g20
индия
нью-дели
африканский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895184323_0:57:3436:1990_1920x0_80_0_0_b4bd723f0d0883712113bc3f224b0c7a.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 приветствуют Африканский союз в качестве постоянного члена и убеждены, что его включение внесет вклад в решение проблем, говорится в итоговой декларации саммита G20. "Мы приветствуем Африканский союз в качестве постоянного члена G20 и твердо верим, что включение Африканского союза в G20 внесет значительный вклад в решение глобальных проблем современности", - отмечается в декларации. В декларации также говорится, что страны G20 будут оказывать поддержку Африканскому союзу в реализации идей, предусмотренных "Повесткой дня" на период до 2063 года, а также в осуществлении индустриализации в Африке. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/bezopasnost-1895188772.html
https://ria.ru/20230909/deklaratsiya-1895182355.html
африка
индия
нью-дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895184323_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_9a958dbf32533490445acbf39771cdb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, большая двадцатка, саммит g20, индия, нью-дели, африканский союз
В мире, Африка, Большая двадцатка, Саммит G20, Индия, Нью-Дели, Африканский союз
Страны G20 приветствуют Африканский союз как постоянного члена

Страны G20 приветствуют Африканский союз в качестве постоянного члена

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМеждународный медиацентр G20 в Нью-Дели
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Международный медиацентр G20 в Нью-Дели
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Страны G20 приветствуют Африканский союз в качестве постоянного члена и убеждены, что его включение внесет вклад в решение проблем, говорится в итоговой декларации саммита G20.
«
"Мы приветствуем Африканский союз в качестве постоянного члена G20 и твердо верим, что включение Африканского союза в G20 внесет значительный вклад в решение глобальных проблем современности", - отмечается в декларации.
Международный медиацентр G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Страны G20 обязались укреплять глобальную продовольственную безопасность
Вчера, 14:31
В декларации также говорится, что страны G20 будут оказывать поддержку Африканскому союзу в реализации идей, предусмотренных "Повесткой дня" на период до 2063 года, а также в осуществлении индустриализации в Африке.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
Нью-Дели в преддверии саммита G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
На полях саммита у стран G20 были разные оценки конфликту на Украине
Вчера, 14:18
 
В миреАфрикаБольшая двадцаткаСаммит G20ИндияНью-ДелиАфриканский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала