https://ria.ru/20230909/sochi-1895163570.html
Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах
Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах - РИА Новости, 09.09.2023
Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах
Смерчи прогнозируются в акватории Сочи на участке от Магри до Веселого до окончания суток 9 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T11:57
2023-09-09T11:57
2023-09-09T11:57
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Смерчи прогнозируются в акватории Сочи на участке от Магри до Веселого до окончания суток 9 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. "Штормовое предупреждение по формированию смерчей территории Краснодарского края. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей - ред.) в период 10-11 часов 9 сентября 2023 года и до конца суток... на участке Магри – Веселое (город Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении. В непогоду спасатели рекомендуют укрыться в доме, при виде смерча спрятаться в яме, овраге, или плотно прижаться к земле. Также необходимо помнить о простых мерах безопасности: следить за погодой, электрическими приборами, покидая жильё, взять с собой документы. Как передает корреспондент РИА Новости, в Центральном районе Сочи сейчас пасмурно, летняя жара спала, местами идёт небольшой дождь, в море шторм, не превышающий двух баллов.
https://ria.ru/20230907/plyazhi-1894841813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край
Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах
Синоптики прогнозируют смерчи над морем в Сочи до окончания суток
СОЧИ, 9 сен - РИА Новости.
Смерчи прогнозируются в акватории Сочи на участке от Магри до Веселого до окончания суток 9 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили
в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Штормовое предупреждение по формированию смерчей территории Краснодарского края. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей - ред.) в период 10-11 часов 9 сентября 2023 года и до конца суток... на участке Магри – Веселое (город Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
В непогоду спасатели рекомендуют укрыться в доме, при виде смерча спрятаться в яме, овраге, или плотно прижаться к земле. Также необходимо помнить о простых мерах безопасности: следить за погодой, электрическими приборами, покидая жильё, взять с собой документы.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Центральном районе Сочи сейчас пасмурно, летняя жара спала, местами идёт небольшой дождь, в море шторм, не превышающий двух баллов.
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