https://ria.ru/20230909/sochi-1895163570.html

Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах

Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах - РИА Новости, 09.09.2023

Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах

Смерчи прогнозируются в акватории Сочи на участке от Магри до Веселого до окончания суток 9 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T11:57

2023-09-09T11:57

2023-09-09T11:57

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Смерчи прогнозируются в акватории Сочи на участке от Магри до Веселого до окончания суток 9 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. "Штормовое предупреждение по формированию смерчей территории Краснодарского края. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей - ред.) в период 10-11 часов 9 сентября 2023 года и до конца суток... на участке Магри – Веселое (город Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении. В непогоду спасатели рекомендуют укрыться в доме, при виде смерча спрятаться в яме, овраге, или плотно прижаться к земле. Также необходимо помнить о простых мерах безопасности: следить за погодой, электрическими приборами, покидая жильё, взять с собой документы. Как передает корреспондент РИА Новости, в Центральном районе Сочи сейчас пасмурно, летняя жара спала, местами идёт небольшой дождь, в море шторм, не превышающий двух баллов.

https://ria.ru/20230907/plyazhi-1894841813.html

сочи

краснодарский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, краснодарский край