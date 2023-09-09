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Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах - РИА Новости, 09.09.2023
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11:57 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/sochi-1895163570.html
Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах
Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах - РИА Новости, 09.09.2023
Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах
Смерчи прогнозируются в акватории Сочи на участке от Магри до Веселого до окончания суток 9 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T11:57
2023-09-09T11:57
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Смерчи прогнозируются в акватории Сочи на участке от Магри до Веселого до окончания суток 9 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. "Штормовое предупреждение по формированию смерчей территории Краснодарского края. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей - ред.) в период 10-11 часов 9 сентября 2023 года и до конца суток... на участке Магри – Веселое (город Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении. В непогоду спасатели рекомендуют укрыться в доме, при виде смерча спрятаться в яме, овраге, или плотно прижаться к земле. Также необходимо помнить о простых мерах безопасности: следить за погодой, электрическими приборами, покидая жильё, взять с собой документы. Как передает корреспондент РИА Новости, в Центральном районе Сочи сейчас пасмурно, летняя жара спала, местами идёт небольшой дождь, в море шторм, не превышающий двух баллов.
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сочи, краснодарский край
Сочи, Краснодарский край
Жителей Сочи предупредили о возможных смерчах

Синоптики прогнозируют смерчи над морем в Сочи до окончания суток

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной в Сочи
Отдыхающие на набережной в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Отдыхающие на набережной в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 9 сен - РИА Новости. Смерчи прогнозируются в акватории Сочи на участке от Магри до Веселого до окончания суток 9 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Штормовое предупреждение по формированию смерчей территории Краснодарского края. По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей - ред.) в период 10-11 часов 9 сентября 2023 года и до конца суток... на участке Магри – Веселое (город Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
В непогоду спасатели рекомендуют укрыться в доме, при виде смерча спрятаться в яме, овраге, или плотно прижаться к земле. Также необходимо помнить о простых мерах безопасности: следить за погодой, электрическими приборами, покидая жильё, взять с собой документы.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Центральном районе Сочи сейчас пасмурно, летняя жара спала, местами идёт небольшой дождь, в море шторм, не превышающий двух баллов.
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