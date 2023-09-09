Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн
Собянин сообщил, что проголосовал на выборах онлайн, как и большинство москвичей
© Фотохост-агентство РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу утром проголосовал на выборах мэра столицы с помощью дистанционного электронного голосования.
"Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей", - заявил он в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что при желании москвичи также могут прийти на избирательный участок.
"На любой – благодаря электронному списку избирателей впервые можно проголосовать не только по месту регистрации, но и там, где удобнее всего", - подчеркнул он.
Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал пять кандидатов на выборы мэра столицы, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).