https://ria.ru/20230909/sobyanin-1895158728.html

Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн

Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн - РИА Новости, 09.09.2023

Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу утром проголосовал на выборах мэра столицы с помощью дистанционного электронного голосования. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T11:16

2023-09-09T11:16

2023-09-09T11:22

сергей собянин

москва

единый день голосования в россии — 2023

мосгоризбирком

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу утром проголосовал на выборах мэра столицы с помощью дистанционного электронного голосования."Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей", - заявил он в своем телеграм-канале.Он также добавил, что при желании москвичи также могут прийти на избирательный участок."На любой – благодаря электронному списку избирателей впервые можно проголосовать не только по месту регистрации, но и там, где удобнее всего", - подчеркнул он.Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал пять кандидатов на выборы мэра столицы, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230909/yavka-1895139894.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей собянин, москва, единый день голосования в россии — 2023, мосгоризбирком