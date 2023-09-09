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Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн - РИА Новости, 09.09.2023
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11:16 09.09.2023 (обновлено: 11:22 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/sobyanin-1895158728.html
Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн
Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн - РИА Новости, 09.09.2023
Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу утром проголосовал на выборах мэра столицы с помощью дистанционного электронного голосования. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T11:16
2023-09-09T11:22
сергей собянин
москва
единый день голосования в россии — 2023
мосгоризбирком
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу утром проголосовал на выборах мэра столицы с помощью дистанционного электронного голосования."Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей", - заявил он в своем телеграм-канале.Он также добавил, что при желании москвичи также могут прийти на избирательный участок."На любой – благодаря электронному списку избирателей впервые можно проголосовать не только по месту регистрации, но и там, где удобнее всего", - подчеркнул он.Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал пять кандидатов на выборы мэра столицы, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
https://ria.ru/20230909/yavka-1895139894.html
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сергей собянин, москва, единый день голосования в россии — 2023, мосгоризбирком
Сергей Собянин, Москва, Единый день голосования в России — 2023, Мосгоризбирком
Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн

Собянин сообщил, что проголосовал на выборах онлайн, как и большинство москвичей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу утром проголосовал на выборах мэра столицы с помощью дистанционного электронного голосования.
"Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей", - заявил он в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что при желании москвичи также могут прийти на избирательный участок.
"На любой – благодаря электронному списку избирателей впервые можно проголосовать не только по месту регистрации, но и там, где удобнее всего", - подчеркнул он.
Работа участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила более 20 процентов
Вчера, 08:20
Ранее Мосгоризбирком зарегистрировал пять кандидатов на выборы мэра столицы, среди них действующий мэр Сергей Собянин, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Терминал электронного голосования (ТЭГ) и устройство для голосования на дому в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве установили ТЭГ
Вчера, 10:44
 
Сергей СобянинМоскваЕдиный день голосования в России — 2023Мосгоризбирком
 
 
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