https://ria.ru/20230909/snaryady-1895164044.html

ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по территории ДНР

ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 09.09.2023

ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по территории ДНР

Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:00

2023-09-09T12:00

2023-09-09T12:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

макеевка

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.15 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)...10.15 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)...10.15 - населенный пункт . Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, представительство сообщило, что в 10.40 по Донецку (Киевский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров и в 10.40 по Ясиноватскому району было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230908/boepripasy-1894875896.html

донецкая народная республика

донецк

макеевка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, макеевка