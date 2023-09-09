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ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 09.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/snaryady-1895164044.html
ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по территории ДНР
ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по территории ДНР - РИА Новости, 09.09.2023
ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по территории ДНР
Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:00
2023-09-09T12:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
макеевка
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.15 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)...10.15 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)...10.15 - населенный пункт . Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства.Кроме того, представительство сообщило, что в 10.40 по Донецку (Киевский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров и в 10.40 по Ясиноватскому району было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230908/boepripasy-1894875896.html
донецкая народная республика
донецк
макеевка
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Влада Копылова
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донецкая народная республика, донецк, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Макеевка
ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по территории ДНР

ВСУ выпустили 6 кассетных снарядов по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, Ясиноватскому району и Макеевке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.15 - населенный пункт Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)...10.15 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)...10.15 - населенный пункт . Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, представительство сообщило, что в 10.40 по Донецку (Киевский район) было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров и в 10.40 по Ясиноватскому району было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкМакеевка
 
 
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