https://ria.ru/20230909/smolensk-1895208622.html

Путин призвал превратить Смоленск в привлекательный форпост запада России

Путин призвал превратить Смоленск в привлекательный форпост запада России - РИА Новости, 09.09.2023

Путин призвал превратить Смоленск в привлекательный форпост запада России

Смоленск должен стать привлекательным форпостом запада России, для этого многое предстоит сделать, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:28

2023-09-09T16:28

2023-09-09T16:29

россия

смоленск

смоленская область

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Смоленск должен стать привлекательным форпостом запада России, для этого многое предстоит сделать, сказал президент РФ Владимир Путин. "Смоленск - это наш западный форпост, исторически так сложилось, и нужно, чтобы эти ворота в Россию, чтобы эта передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был хороший привлекательный форпост России с запада. Для этого очень много нужно сделать. Там накопилось немало проблем", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Смоленской области. Он добавил, что в этом направлении сделано уже немало, но предстоит сделать ещё больше.

https://ria.ru/20230909/putin-1895207021.html

россия

смоленск

смоленская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, смоленск, смоленская область, владимир путин