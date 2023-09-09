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Путин призвал превратить Смоленск в привлекательный форпост запада России - РИА Новости, 09.09.2023
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16:28 09.09.2023 (обновлено: 16:29 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/smolensk-1895208622.html
Путин призвал превратить Смоленск в привлекательный форпост запада России
Путин призвал превратить Смоленск в привлекательный форпост запада России - РИА Новости, 09.09.2023
Путин призвал превратить Смоленск в привлекательный форпост запада России
Смоленск должен стать привлекательным форпостом запада России, для этого многое предстоит сделать, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:28
2023-09-09T16:29
россия
смоленск
смоленская область
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Смоленск должен стать привлекательным форпостом запада России, для этого многое предстоит сделать, сказал президент РФ Владимир Путин. "Смоленск - это наш западный форпост, исторически так сложилось, и нужно, чтобы эти ворота в Россию, чтобы эта передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был хороший привлекательный форпост России с запада. Для этого очень много нужно сделать. Там накопилось немало проблем", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Смоленской области. Он добавил, что в этом направлении сделано уже немало, но предстоит сделать ещё больше.
https://ria.ru/20230909/putin-1895207021.html
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смоленск
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россия, смоленск, смоленская область, владимир путин
Россия, Смоленск, Смоленская область, Владимир Путин
Путин призвал превратить Смоленск в привлекательный форпост запада России

Путин: Смоленск должен стать хорошим привлекательным форпостом запада России

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области
Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Смоленск должен стать привлекательным форпостом запада России, для этого многое предстоит сделать, сказал президент РФ Владимир Путин.
«
"Смоленск - это наш западный форпост, исторически так сложилось, и нужно, чтобы эти ворота в Россию, чтобы эта передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был хороший привлекательный форпост России с запада. Для этого очень много нужно сделать. Там накопилось немало проблем", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Смоленской области.
Он добавил, что в этом направлении сделано уже немало, но предстоит сделать ещё больше.
Владимир Путин и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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