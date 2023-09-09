https://ria.ru/20230909/smolensk-1895208622.html
Путин призвал превратить Смоленск в привлекательный форпост запада России
Путин призвал превратить Смоленск в привлекательный форпост запада России - РИА Новости, 09.09.2023
Путин призвал превратить Смоленск в привлекательный форпост запада России
Смоленск должен стать привлекательным форпостом запада России, для этого многое предстоит сделать, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:28
2023-09-09T16:28
2023-09-09T16:29
россия
смоленск
смоленская область
владимир путин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Смоленск должен стать привлекательным форпостом запада России, для этого многое предстоит сделать, сказал президент РФ Владимир Путин. "Смоленск - это наш западный форпост, исторически так сложилось, и нужно, чтобы эти ворота в Россию, чтобы эта передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, чтобы это был хороший привлекательный форпост России с запада. Для этого очень много нужно сделать. Там накопилось немало проблем", - сказал Путин на совещании по вопросам развития Смоленской области. Он добавил, что в этом направлении сделано уже немало, но предстоит сделать ещё больше.
https://ria.ru/20230909/putin-1895207021.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, смоленск, смоленская область, владимир путин
Россия, Смоленск, Смоленская область, Владимир Путин
Путин призвал превратить Смоленск в привлекательный форпост запада России
Путин: Смоленск должен стать хорошим привлекательным форпостом запада России