Омбудсмен Украины предложил призывать в армию ограниченно пригодных
Омбудсмен Украины Лубинец призвал отменить статус "ограниченно годен" к службе
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Издание Ukrainian Military Pages 3 сентября сообщало, что министерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих, согласно новому распорядку, по "спорным" статьям пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности.
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"Нужно убрать "ограниченно пригодный". Гражданин Украины должен быть либо пригоден к выполнению военной службы, либо непригоден. Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, но он может быть в штабе или может быть в составе ракетных войск, может заниматься IT", - сказал Лубинец в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, на заседании Совета нацбезопасности и обороны он рекомендовал урегулировать вопрос понятий "ограниченно годен", "не пригоден", "полностью пригоден".
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"Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, у которых нет проблем со здоровьем, как непригодным, а граждане Украины, имеющие открытые проблемы со здоровьем <…>, причем многолетние диагнозы - им выдали эти справки "ограниченно пригодный". Это требует урегулирования", - сказал омбудсмен.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.