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Омбудсмен Украины предложил призывать в армию ограниченно пригодных - РИА Новости, 10.09.2023
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23:26 09.09.2023 (обновлено: 01:20 10.09.2023)
https://ria.ru/20230909/sluzhba-1895250042.html
Омбудсмен Украины предложил призывать в армию ограниченно пригодных
Омбудсмен Украины предложил призывать в армию ограниченно пригодных - РИА Новости, 10.09.2023
Омбудсмен Украины предложил призывать в армию ограниченно пригодных
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-09T23:26
2023-09-10T01:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Издание Ukrainian Military Pages 3 сентября сообщало, что министерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих, согласно новому распорядку, по "спорным" статьям пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности. "Нужно убрать "ограниченно пригодный". Гражданин Украины должен быть либо пригоден к выполнению военной службы, либо непригоден. Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, но он может быть в штабе или может быть в составе ракетных войск, может заниматься IT", - сказал Лубинец в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, на заседании Совета нацбезопасности и обороны он рекомендовал урегулировать вопрос понятий "ограниченно годен", "не пригоден", "полностью пригоден". "Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, у которых нет проблем со здоровьем, как непригодным, а граждане Украины, имеющие открытые проблемы со здоровьем &lt;…&gt;, причем многолетние диагнозы - им выдали эти справки "ограниченно пригодный". Это требует урегулирования", - сказал омбудсмен. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230830/podlinnost-1893285351.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Омбудсмен Украины предложил призывать в армию ограниченно пригодных

Омбудсмен Украины Лубинец призвал отменить статус "ограниченно годен" к службе

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Издание Ukrainian Military Pages 3 сентября сообщало, что министерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих, согласно новому распорядку, по "спорным" статьям пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности.
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«
"Нужно убрать "ограниченно пригодный". Гражданин Украины должен быть либо пригоден к выполнению военной службы, либо непригоден. Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, но он может быть в штабе или может быть в составе ракетных войск, может заниматься IT", - сказал Лубинец в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, на заседании Совета нацбезопасности и обороны он рекомендовал урегулировать вопрос понятий "ограниченно годен", "не пригоден", "полностью пригоден".
«
"Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, у которых нет проблем со здоровьем, как непригодным, а граждане Украины, имеющие открытые проблемы со здоровьем <…>, причем многолетние диагнозы - им выдали эти справки "ограниченно пригодный". Это требует урегулирования", - сказал омбудсмен.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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