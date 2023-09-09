https://ria.ru/20230909/sluzhba-1895250042.html

Омбудсмен Украины предложил призывать в армию ограниченно пригодных

Омбудсмен Украины предложил призывать в армию ограниченно пригодных - РИА Новости, 10.09.2023

Омбудсмен Украины предложил призывать в армию ограниченно пригодных

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-09T23:26

2023-09-09T23:26

2023-09-10T01:20

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

верховная рада украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать статус "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Издание Ukrainian Military Pages 3 сентября сообщало, что министерство обороны Украины обновило список болезней для оценки пригодности военнослужащих, согласно новому распорядку, по "спорным" статьям пригодными к службе будут признавать всех, при этом ограниченно годные будут считаться годными по конкретной военной специальности. "Нужно убрать "ограниченно пригодный". Гражданин Украины должен быть либо пригоден к выполнению военной службы, либо непригоден. Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой, но он может быть в штабе или может быть в составе ракетных войск, может заниматься IT", - сказал Лубинец в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, на заседании Совета нацбезопасности и обороны он рекомендовал урегулировать вопрос понятий "ограниченно годен", "не пригоден", "полностью пригоден". "Мы зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупционной составляющей были выданы справки гражданам, у которых нет проблем со здоровьем, как непригодным, а граждане Украины, имеющие открытые проблемы со здоровьем <…>, причем многолетние диагнозы - им выдали эти справки "ограниченно пригодный". Это требует урегулирования", - сказал омбудсмен. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230830/podlinnost-1893285351.html

https://ria.ru/20230908/vsu-1894988963.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины