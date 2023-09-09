https://ria.ru/20230909/simulyatsiya-1895125872.html

СМИ: в конгрессе США хотят провести игры, имитирующие конфликт на Тайване

СМИ: в конгрессе США хотят провести игры, имитирующие конфликт на Тайване - РИА Новости, 09.09.2023

СМИ: в конгрессе США хотят провести игры, имитирующие конфликт на Тайване

Спецкомитет палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем планирует 11 сентября провести игру, имитирующую конфликт на Тайване, с... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T02:12

2023-09-09T02:12

2023-09-09T02:16

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сша

тайвань

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спецкомитет палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем планирует 11 сентября провести игру, имитирующую конфликт на Тайване, с представителями деловых кругов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Согласно изданию, делегацию конгрессменов возглавят председатель комитета Майк Галлахер и член палаты представителей Раджа Кришнамурти. Отмечается, что в игре также примут участие представители инвестиционных банков и отставные высокопоставленные военные. "В ходе военной игры будут рассмотрены экономические последствия конфликта между США и Китаем за Тайвань", - говорится в сообщении издания. Согласно источнику, конгрессмены хотят узнать у представителей деловых кругов о рисках, связанных с движением капитала из США в КНР, и об их позиции касательно вложений в Китай при возникновении политического кризиса. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин выступает решительно против любых независимых контактов и военного сотрудничества других стран с островом. США настаивают, что придерживаются в своих контактах с Тайванем принципа "одного Китая" и ратуют за сохранение статус-кво.

https://ria.ru/20230831/pomosch-1893409954.html

https://ria.ru/20230822/tanki-1891623712.html

китай

сша

тайвань

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китай, сша, тайвань, в мире