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СМИ: в конгрессе США хотят провести игры, имитирующие конфликт на Тайване - РИА Новости, 09.09.2023
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02:12 09.09.2023 (обновлено: 02:16 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/simulyatsiya-1895125872.html
СМИ: в конгрессе США хотят провести игры, имитирующие конфликт на Тайване
СМИ: в конгрессе США хотят провести игры, имитирующие конфликт на Тайване - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ: в конгрессе США хотят провести игры, имитирующие конфликт на Тайване
Спецкомитет палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем планирует 11 сентября провести игру, имитирующую конфликт на Тайване, с... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T02:12
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китай
сша
тайвань
в мире
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спецкомитет палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем планирует 11 сентября провести игру, имитирующую конфликт на Тайване, с представителями деловых кругов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Согласно изданию, делегацию конгрессменов возглавят председатель комитета Майк Галлахер и член палаты представителей Раджа Кришнамурти. Отмечается, что в игре также примут участие представители инвестиционных банков и отставные высокопоставленные военные. "В ходе военной игры будут рассмотрены экономические последствия конфликта между США и Китаем за Тайвань", - говорится в сообщении издания. Согласно источнику, конгрессмены хотят узнать у представителей деловых кругов о рисках, связанных с движением капитала из США в КНР, и об их позиции касательно вложений в Китай при возникновении политического кризиса. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Пекин выступает решительно против любых независимых контактов и военного сотрудничества других стран с островом. США настаивают, что придерживаются в своих контактах с Тайванем принципа "одного Китая" и ратуют за сохранение статус-кво.
https://ria.ru/20230831/pomosch-1893409954.html
https://ria.ru/20230822/tanki-1891623712.html
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китай, сша, тайвань, в мире
Китай, США, Тайвань, В мире
СМИ: в конгрессе США хотят провести игры, имитирующие конфликт на Тайване

FT: в США конгрессмены хотят провести с финансистами имитацию войны на Тайване

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Julio Cortez
Капитолий . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спецкомитет палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем планирует 11 сентября провести игру, имитирующую конфликт на Тайване, с представителями деловых кругов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Согласно изданию, делегацию конгрессменов возглавят председатель комитета Майк Галлахер и член палаты представителей Раджа Кришнамурти. Отмечается, что в игре также примут участие представители инвестиционных банков и отставные высокопоставленные военные.
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"В ходе военной игры будут рассмотрены экономические последствия конфликта между США и Китаем за Тайвань", - говорится в сообщении издания.
Согласно источнику, конгрессмены хотят узнать у представителей деловых кругов о рисках, связанных с движением капитала из США в КНР, и об их позиции касательно вложений в Китай при возникновении политического кризиса.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Пекин выступает решительно против любых независимых контактов и военного сотрудничества других стран с островом. США настаивают, что придерживаются в своих контактах с Тайванем принципа "одного Китая" и ратуют за сохранение статус-кво.
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