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Немецкий полковник расшифровал поданный Зеленским сигнал бедствия - РИА Новости, 09.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:44 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/signal-1895130441.html
Немецкий полковник расшифровал поданный Зеленским сигнал бедствия
Немецкий полковник расшифровал поданный Зеленским сигнал бедствия - РИА Новости, 09.09.2023
Немецкий полковник расшифровал поданный Зеленским сигнал бедствия
Жалобы Владимира Зеленского на уклонистов являются тревожным знаком, заявил в интервью Die Welt полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T04:44
2023-09-09T04:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
давид арахамия
вооруженные силы украины
евросоюз
германия
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Жалобы Владимира Зеленского на уклонистов являются тревожным знаком, заявил в интервью Die Welt полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер.Ведущая задала вопрос, являются ли публичные жалобы Зеленского на уклоняющихся от мобилизации украинцев тревожным знаком. "Да, конечно, это (публичные жалобы украинцах. – ред.) тревожный сигнал, но, я думаю, эксперты уже давно знали об этом &lt;…&gt; Это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти", - указал Рихтер.По его словам, молодых людей, уехавших с Украины, "уже довольно много", и это число "имеет значение". При этом выдворить украинских мужчин из ЕС, где их насчитывается около 600 тысяч человек, для последующей мобилизации в ВСУ с правовой точки зрения "будет не так-то просто".Полковник выразил мнение, что заявления Киева об уклонистах призваны в какой-то степени оказать давление на Запад, но прежде всего они демонстрируют появляющиеся проблемы с личным составом.Рихтер указал, что Зеленский "давал понять за закрытыми дверями", что выдача сотен тысяч уехавших украинцев могла бы компенсировать "кадровую слабость" ВСУ. "И все это дает понять, что демографическая проблема — это на самом деле то, с чем приходится иметь дело Украине, и это, естественно, не говорит в пользу бесконечного затягивания боевых действий", - резюмировал эксперт.Ранее глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что добраться до уклонистов, которые выехали c Украины по поддельным документам, сейчас нет возможности, но правоохранительные органы могут обратиться в другие страны с запросом об их экстрадиции.
https://ria.ru/20230905/uklonisty-1894277223.html
https://ria.ru/20230908/vsu-1894988963.html
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в мире, украина, владимир зеленский, давид арахамия, вооруженные силы украины, евросоюз, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Германия
Немецкий полковник расшифровал поданный Зеленским сигнал бедствия

Полковник Рихтер: жалобы Зеленского на уклонистов являются тревожным знаком

© AP Photo / Clodagh KilcoyneВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Жалобы Владимира Зеленского на уклонистов являются тревожным знаком, заявил в интервью Die Welt полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер.
Ведущая задала вопрос, являются ли публичные жалобы Зеленского на уклоняющихся от мобилизации украинцев тревожным знаком. "Да, конечно, это (публичные жалобы украинцах. – ред.) тревожный сигнал, но, я думаю, эксперты уже давно знали об этом <…> Это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти", - указал Рихтер.
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По его словам, молодых людей, уехавших с Украины, "уже довольно много", и это число "имеет значение". При этом выдворить украинских мужчин из ЕС, где их насчитывается около 600 тысяч человек, для последующей мобилизации в ВСУ с правовой точки зрения "будет не так-то просто".
Полковник выразил мнение, что заявления Киева об уклонистах призваны в какой-то степени оказать давление на Запад, но прежде всего они демонстрируют появляющиеся проблемы с личным составом.
Рихтер указал, что Зеленский "давал понять за закрытыми дверями", что выдача сотен тысяч уехавших украинцев могла бы компенсировать "кадровую слабость" ВСУ. "И все это дает понять, что демографическая проблема — это на самом деле то, с чем приходится иметь дело Украине, и это, естественно, не говорит в пользу бесконечного затягивания боевых действий", - резюмировал эксперт.
Ранее глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что добраться до уклонистов, которые выехали c Украины по поддельным документам, сейчас нет возможности, но правоохранительные органы могут обратиться в другие страны с запросом об их экстрадиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДавид АрахамияВооруженные силы УкраиныЕвросоюзГермания
 
 
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