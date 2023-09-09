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Немецкий полковник расшифровал поданный Зеленским сигнал бедствия

Немецкий полковник расшифровал поданный Зеленским сигнал бедствия - РИА Новости, 09.09.2023

Немецкий полковник расшифровал поданный Зеленским сигнал бедствия

Жалобы Владимира Зеленского на уклонистов являются тревожным знаком, заявил в интервью Die Welt полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T04:44

2023-09-09T04:44

2023-09-09T04:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

давид арахамия

вооруженные силы украины

евросоюз

германия

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Жалобы Владимира Зеленского на уклонистов являются тревожным знаком, заявил в интервью Die Welt полковник бундесвера в отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер.Ведущая задала вопрос, являются ли публичные жалобы Зеленского на уклоняющихся от мобилизации украинцев тревожным знаком. "Да, конечно, это (публичные жалобы украинцах. – ред.) тревожный сигнал, но, я думаю, эксперты уже давно знали об этом <…> Это показывает, что образ Украины, объединенной патриотизмом, верен лишь отчасти", - указал Рихтер.По его словам, молодых людей, уехавших с Украины, "уже довольно много", и это число "имеет значение". При этом выдворить украинских мужчин из ЕС, где их насчитывается около 600 тысяч человек, для последующей мобилизации в ВСУ с правовой точки зрения "будет не так-то просто".Полковник выразил мнение, что заявления Киева об уклонистах призваны в какой-то степени оказать давление на Запад, но прежде всего они демонстрируют появляющиеся проблемы с личным составом.Рихтер указал, что Зеленский "давал понять за закрытыми дверями", что выдача сотен тысяч уехавших украинцев могла бы компенсировать "кадровую слабость" ВСУ. "И все это дает понять, что демографическая проблема — это на самом деле то, с чем приходится иметь дело Украине, и это, естественно, не говорит в пользу бесконечного затягивания боевых действий", - резюмировал эксперт.Ранее глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что добраться до уклонистов, которые выехали c Украины по поддельным документам, сейчас нет возможности, но правоохранительные органы могут обратиться в другие страны с запросом об их экстрадиции.

https://ria.ru/20230905/uklonisty-1894277223.html

https://ria.ru/20230908/vsu-1894988963.html

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в мире, украина, владимир зеленский, давид арахамия, вооруженные силы украины, евросоюз, германия