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СМИ предположили, почему Си Цзиньпин не приехал на саммит G20 в Индии - РИА Новости, 09.09.2023
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13:23 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/si-1895174091.html
СМИ предположили, почему Си Цзиньпин не приехал на саммит G20 в Индии
СМИ предположили, почему Си Цзиньпин не приехал на саммит G20 в Индии - РИА Новости, 09.09.2023
СМИ предположили, почему Си Цзиньпин не приехал на саммит G20 в Индии
Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в столице Индии Нью-Дели свидетельствует о разочаровании Пекина в существующих структурах глобального... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:23
2023-09-09T13:23
в мире
китай
си цзиньпин
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в столице Индии Нью-Дели свидетельствует о разочаровании Пекина в существующих структурах глобального управления из-за доминирования в них США, сообщает телеканал CNN. "Отсутствие Си Цзиньпина на G20 может свидетельствовать о его разочаровании в существующей глобальной системе управления и структурах, в которых, по его мнению, слишком сильное американское влияние", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на опрошенных аналитиков. По мнению научного сотрудника института Quincy Джейка Вернера, в Китае выступают против политизации платформы G20 и считают, что она должна ограничиваться дискуссиями по экономическим вопросам. "Китай видит, что пространство G20 все больше ориентируется на США и их повестку, которую Си Цзиньпин считает враждебной Китаю", - заявил Вернер. Научный сотрудник китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус считает, что отсутствие Си может считаться свидетельством переориентации Пекина на другие многосторонние структуры, которые больше отвечают представлениям Китая о глобальном управлении, такие как БРИКС. В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что в предстоящем саммите лидеров G20 примет участие премьер Госсовета КНР Ли Цян. Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что председатель КНР Си Цзиньпин точно не примет участие в ежегодной встрече лидеров "Большой двадцатки", она не дала прямого ответа, отметив, что "саммит G20 является крупным форумом международного экономического сотрудничества, Китай всегда придавал ему большое значение и активно участвовал в соответствующих мероприятиях". Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Как заявил в среду глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отсутствие на саммите G20 в Нью-Дели президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является личным решением этих лидеров и не имеет отношения к Индии.
https://ria.ru/20230909/tablichka-1895152294.html
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в мире, китай, си цзиньпин, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Большая двадцатка, Саммит G20
СМИ предположили, почему Си Цзиньпин не приехал на саммит G20 в Индии

CNN: отсутствие Си на G20 связано с разочарованием КНР в глобальном управлении

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНью-Дели в преддверии саммита G20
Нью-Дели в преддверии саммита G20 - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Нью-Дели в преддверии саммита G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в столице Индии Нью-Дели свидетельствует о разочаровании Пекина в существующих структурах глобального управления из-за доминирования в них США, сообщает телеканал CNN.
"Отсутствие Си Цзиньпина на G20 может свидетельствовать о его разочаровании в существующей глобальной системе управления и структурах, в которых, по его мнению, слишком сильное американское влияние", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на опрошенных аналитиков.
По мнению научного сотрудника института Quincy Джейка Вернера, в Китае выступают против политизации платформы G20 и считают, что она должна ограничиваться дискуссиями по экономическим вопросам.
"Китай видит, что пространство G20 все больше ориентируется на США и их повестку, которую Си Цзиньпин считает враждебной Китаю", - заявил Вернер.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступает на саммите Большой двадцатки в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Моди использовал на G20 табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия"
Вчера, 10:11
Научный сотрудник китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус считает, что отсутствие Си может считаться свидетельством переориентации Пекина на другие многосторонние структуры, которые больше отвечают представлениям Китая о глобальном управлении, такие как БРИКС.
В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что в предстоящем саммите лидеров G20 примет участие премьер Госсовета КНР Ли Цян. Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что председатель КНР Си Цзиньпин точно не примет участие в ежегодной встрече лидеров "Большой двадцатки", она не дала прямого ответа, отметив, что "саммит G20 является крупным форумом международного экономического сотрудничества, Китай всегда придавал ему большое значение и активно участвовал в соответствующих мероприятиях".
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.
Как заявил в среду глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отсутствие на саммите G20 в Нью-Дели президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является личным решением этих лидеров и не имеет отношения к Индии.
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Без Путина и Си: зачем нужна "Большая двадцатка"
Вчера, 08:00
 
В миреКитайСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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