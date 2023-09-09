СМИ предположили, почему Си Цзиньпин не приехал на саммит G20 в Индии
CNN: отсутствие Си на G20 связано с разочарованием КНР в глобальном управлении
Нью-Дели в преддверии саммита G20. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в столице Индии Нью-Дели свидетельствует о разочаровании Пекина в существующих структурах глобального управления из-за доминирования в них США, сообщает телеканал CNN.
"Отсутствие Си Цзиньпина на G20 может свидетельствовать о его разочаровании в существующей глобальной системе управления и структурах, в которых, по его мнению, слишком сильное американское влияние", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на опрошенных аналитиков.
По мнению научного сотрудника института Quincy Джейка Вернера, в Китае выступают против политизации платформы G20 и считают, что она должна ограничиваться дискуссиями по экономическим вопросам.
"Китай видит, что пространство G20 все больше ориентируется на США и их повестку, которую Си Цзиньпин считает враждебной Китаю", - заявил Вернер.
Научный сотрудник китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус считает, что отсутствие Си может считаться свидетельством переориентации Пекина на другие многосторонние структуры, которые больше отвечают представлениям Китая о глобальном управлении, такие как БРИКС.
В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что в предстоящем саммите лидеров G20 примет участие премьер Госсовета КНР Ли Цян. Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что председатель КНР Си Цзиньпин точно не примет участие в ежегодной встрече лидеров "Большой двадцатки", она не дала прямого ответа, отметив, что "саммит G20 является крупным форумом международного экономического сотрудничества, Китай всегда придавал ему большое значение и активно участвовал в соответствующих мероприятиях".
Как заявил в среду глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отсутствие на саммите G20 в Нью-Дели президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является личным решением этих лидеров и не имеет отношения к Индии.