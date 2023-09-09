https://ria.ru/20230909/si-1895174091.html

СМИ предположили, почему Си Цзиньпин не приехал на саммит G20 в Индии

СМИ предположили, почему Си Цзиньпин не приехал на саммит G20 в Индии - РИА Новости, 09.09.2023

СМИ предположили, почему Си Цзиньпин не приехал на саммит G20 в Индии

Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в столице Индии Нью-Дели свидетельствует о разочаровании Пекина в существующих структурах глобального... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:23

2023-09-09T13:23

2023-09-09T13:23

в мире

китай

си цзиньпин

большая двадцатка

саммит g20

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Отсутствие председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в столице Индии Нью-Дели свидетельствует о разочаровании Пекина в существующих структурах глобального управления из-за доминирования в них США, сообщает телеканал CNN. "Отсутствие Си Цзиньпина на G20 может свидетельствовать о его разочаровании в существующей глобальной системе управления и структурах, в которых, по его мнению, слишком сильное американское влияние", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на опрошенных аналитиков. По мнению научного сотрудника института Quincy Джейка Вернера, в Китае выступают против политизации платформы G20 и считают, что она должна ограничиваться дискуссиями по экономическим вопросам. "Китай видит, что пространство G20 все больше ориентируется на США и их повестку, которую Си Цзиньпин считает враждебной Китаю", - заявил Вернер. Научный сотрудник китайского центра Оксфордского университета Джордж Магнус считает, что отсутствие Си может считаться свидетельством переориентации Пекина на другие многосторонние структуры, которые больше отвечают представлениям Китая о глобальном управлении, такие как БРИКС. В понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила на брифинге, что в предстоящем саммите лидеров G20 примет участие премьер Госсовета КНР Ли Цян. Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что председатель КНР Си Цзиньпин точно не примет участие в ежегодной встрече лидеров "Большой двадцатки", она не дала прямого ответа, отметив, что "саммит G20 является крупным форумом международного экономического сотрудничества, Китай всегда придавал ему большое значение и активно участвовал в соответствующих мероприятиях". Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Как заявил в среду глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, отсутствие на саммите G20 в Нью-Дели президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина является личным решением этих лидеров и не имеет отношения к Индии.

https://ria.ru/20230909/tablichka-1895152294.html

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, си цзиньпин, большая двадцатка, саммит g20