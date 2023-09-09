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На выборах мэра Москвы оштрафовали женщину
На выборах мэра Москвы оштрафовали женщину - РИА Новости, 09.09.2023
На выборах мэра Москвы оштрафовали женщину
Избирательница на выборах мэра Москвы выдернула из розетки шнур терминала электронного голосования, ее оштрафовали за нарушение работы устройства, сообщается в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T22:41
2023-09-09T22:41
2023-09-09T22:41
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Избирательница на выборах мэра Москвы выдернула из розетки шнур терминала электронного голосования, ее оштрафовали за нарушение работы устройства, сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Ранее телеграм-канал "КПРФ Москва" информировал, что якобы в районе Перово полиция задержала избирательницу, которая требовала бумажный бюллетень. "На группе разбора члены общественного штаба разобрали сообщение из социальных сетей о штрафе избирателю из района Перово", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по словам председателя участковой комиссии, избирателю дали доступ для голосования электронно через терминал, но в последний момент она передумала. Ей было предложено подождать некоторое время для обновления информации в электронном реестре и проголосовать традиционным способом. Это стандартная процедура, позволяющая избегать двойного голосования. Член группы разбора Алексей Кошель отметил, что связался с наблюдателями на участке и председателем комиссии по этой ситуации. "Также мы внимательно посмотрели видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, что избиратель повела себя крайне некорректно и выдернула из розетки терминал электронного голосования, за что и была оштрафована сотрудником полиции. Ее поступок - это хулиганство", - сказал Кошель.
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технологии, москва, кпрф, единый день голосования в россии — 2023
Технологии, Москва, КПРФ, Единый день голосования в России — 2023
На выборах мэра Москвы оштрафовали женщину
На выборах мэра Москвы женщину оштрафовали за нарушение работы терминала
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Избирательница на выборах мэра Москвы выдернула из розетки шнур терминала электронного голосования, ее оштрафовали за нарушение работы устройства, сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Ранее телеграм-канал "КПРФ
Москва" информировал, что якобы в районе Перово полиция задержала избирательницу, которая требовала бумажный бюллетень.
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«
"На группе разбора члены общественного штаба разобрали сообщение из социальных сетей о штрафе избирателю из района Перово", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по словам председателя участковой комиссии, избирателю дали доступ для голосования электронно через терминал, но в последний момент она передумала. Ей было предложено подождать некоторое время для обновления информации в электронном реестре и проголосовать традиционным способом. Это стандартная процедура, позволяющая избегать двойного голосования.
Член группы разбора Алексей Кошель отметил, что связался с наблюдателями на участке и председателем комиссии по этой ситуации.
«
"Также мы внимательно посмотрели видео с камер видеонаблюдения, на которых видно, что избиратель повела себя крайне некорректно и выдернула из розетки терминал электронного голосования, за что и была оштрафована сотрудником полиции. Ее поступок - это хулиганство", - сказал Кошель.
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