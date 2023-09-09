Рейтинг@Mail.ru
Это оккупация. Американский штат захотел отделиться от США - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/shtat-1895131396.html
Это оккупация. Американский штат захотел отделиться от США
Это оккупация. Американский штат захотел отделиться от США - РИА Новости, 09.09.2023
Это оккупация. Американский штат захотел отделиться от США
Августовские лесные пожары усугубили положение на Гавайях и усилили желание местного населения получить независимость от США, пишет британская газета Guardian. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T05:10
2023-09-09T05:10
в мире
гавайи
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148292/11/1482921158_54:0:3615:2003_1920x0_80_0_0_2f8398d66486d85dc4c0876a5bed765a.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Августовские лесные пожары усугубили положение на Гавайях и усилили желание местного населения получить независимость от США, пишет британская газета Guardian."Борьба коренных гавайцев за суверенитет приобрела новую остроту после августовских лесных пожаров, которые испепелили западный Мауи. Активисты коренных народов говорят, что восстановление Гавайев как самодостаточного островного государства — единственный способ сохранить их для своих детей и внуков", — говорится в статье.Пожары уничтожили множество жилых домов и вынудили переселиться более десяти тысяч гавайцев, в то время как средняя стоимость жилья на Гавайях превышает один миллион долларов США, говорится в материале.По словам члена окружного совета Западного Мауи Тамары Палтин, чьи слова приводит газета, гавайские законодатели практически лишены возможности смягчить для населения последствия жилищного кризиса, который сильнее всего ударил по коренным народам."Если и когда оккупация закончится, Гавайи смогут сами управлять собой, как другие страны", — заявила она.Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 114 погибших. Свыше тысячи человек числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20230909/bayden-1895122971.html
https://ria.ru/20230908/migranty-1894875423.html
гавайи
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148292/11/1482921158_499:0:3170:2003_1920x0_80_0_0_f6a55b8bc879b0e961dc7c89d41757a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гавайи, сша
В мире, Гавайи, США
Это оккупация. Американский штат захотел отделиться от США

Guardian: лесные пожары усилили желание жителей Гавайев отделиться от США

© AP Photo / Eugene TannerМемориал линкора "Аризона", потопленного во время атаки на Перл-Харбор
Мемориал линкора Аризона, потопленного во время атаки на Перл-Харбор - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Eugene Tanner
Мемориал линкора "Аризона", потопленного во время атаки на Перл-Харбор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Августовские лесные пожары усугубили положение на Гавайях и усилили желание местного населения получить независимость от США, пишет британская газета Guardian.
"Борьба коренных гавайцев за суверенитет приобрела новую остроту после августовских лесных пожаров, которые испепелили западный Мауи. Активисты коренных народов говорят, что восстановление Гавайев как самодостаточного островного государства — единственный способ сохранить их для своих детей и внуков", — говорится в статье.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
"Россия смеется". Байден одним шагом превратил США в посмешище
01:25
Пожары уничтожили множество жилых домов и вынудили переселиться более десяти тысяч гавайцев, в то время как средняя стоимость жилья на Гавайях превышает один миллион долларов США, говорится в материале.
По словам члена окружного совета Западного Мауи Тамары Палтин, чьи слова приводит газета, гавайские законодатели практически лишены возможности смягчить для населения последствия жилищного кризиса, который сильнее всего ударил по коренным народам.
«
"Если и когда оккупация закончится, Гавайи смогут сами управлять собой, как другие страны", — заявила она.
Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 114 погибших. Свыше тысячи человек числятся пропавшими без вести.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Белый дом признал бессилие Байдена перед миграционным кризисом в США
Вчера, 03:21
 
В миреГавайиСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала