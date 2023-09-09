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Это оккупация. Американский штат захотел отделиться от США
Это оккупация. Американский штат захотел отделиться от США - РИА Новости, 09.09.2023
Это оккупация. Американский штат захотел отделиться от США
Августовские лесные пожары усугубили положение на Гавайях и усилили желание местного населения получить независимость от США, пишет британская газета Guardian. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T05:10
2023-09-09T05:10
2023-09-09T05:10
в мире
гавайи
сша
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Августовские лесные пожары усугубили положение на Гавайях и усилили желание местного населения получить независимость от США, пишет британская газета Guardian."Борьба коренных гавайцев за суверенитет приобрела новую остроту после августовских лесных пожаров, которые испепелили западный Мауи. Активисты коренных народов говорят, что восстановление Гавайев как самодостаточного островного государства — единственный способ сохранить их для своих детей и внуков", — говорится в статье.Пожары уничтожили множество жилых домов и вынудили переселиться более десяти тысяч гавайцев, в то время как средняя стоимость жилья на Гавайях превышает один миллион долларов США, говорится в материале.По словам члена окружного совета Западного Мауи Тамары Палтин, чьи слова приводит газета, гавайские законодатели практически лишены возможности смягчить для населения последствия жилищного кризиса, который сильнее всего ударил по коренным народам."Если и когда оккупация закончится, Гавайи смогут сами управлять собой, как другие страны", — заявила она.Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 114 погибших. Свыше тысячи человек числятся пропавшими без вести.
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в мире, гавайи, сша
Это оккупация. Американский штат захотел отделиться от США
Guardian: лесные пожары усилили желание жителей Гавайев отделиться от США
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.
Августовские лесные пожары усугубили положение на Гавайях и усилили желание местного населения получить независимость от США, пишет британская газета Guardian
.
"Борьба коренных гавайцев за суверенитет приобрела новую остроту после августовских лесных пожаров, которые испепелили западный Мауи. Активисты коренных народов говорят, что восстановление Гавайев как самодостаточного островного государства — единственный способ сохранить их для своих детей и внуков", — говорится в статье.
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Пожары уничтожили множество жилых домов и вынудили переселиться более десяти тысяч гавайцев, в то время как средняя стоимость жилья на Гавайях превышает один миллион долларов США, говорится в материале.
По словам члена окружного совета Западного Мауи Тамары Палтин, чьи слова приводит газета, гавайские законодатели практически лишены возможности смягчить для населения последствия жилищного кризиса, который сильнее всего ударил по коренным народам.
«
"Если и когда оккупация закончится, Гавайи смогут сами управлять собой, как другие страны", — заявила она.
Лесной пожар начался 9 августа на острове Мауи в американском штате Гавайи. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 114 погибших. Свыше тысячи человек числятся пропавшими без вести.
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