https://ria.ru/20230909/sholts-1895214405.html
Шольц не общался с Лавровым на саммите G20
Шольц не общался с Лавровым на саммите G20 - РИА Новости, 09.09.2023
Шольц не общался с Лавровым на саммите G20
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не общался с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях саммита в Индии G20. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:16
2023-09-09T17:16
2023-09-09T17:16
в мире
олаф шольц
германия
сергей лавров
большая двадцатка
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БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не общался с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях саммита в Индии G20. "Нет", - сказал канцлер, отвечая на вопрос журналиста, удалось ли Шольцу обменяться парой слов с Лавровым. Трансляцию общения со СМИ вел онлайн немецкий телеканал Phoenix. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.
https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, германия, сергей лавров, большая двадцатка
В мире, Олаф Шольц, Германия, Сергей Лавров, Большая двадцатка
Шольц не общался с Лавровым на саммите G20
Шольц не общался с Лавровым на полях саммита G20