https://ria.ru/20230909/sholts-1895214405.html

Шольц не общался с Лавровым на саммите G20

Шольц не общался с Лавровым на саммите G20 - РИА Новости, 09.09.2023

Шольц не общался с Лавровым на саммите G20

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не общался с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях саммита в Индии G20. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T17:16

2023-09-09T17:16

2023-09-09T17:16

в мире

олаф шольц

германия

сергей лавров

большая двадцатка

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БЕРЛИН, 9 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не общался с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях саммита в Индии G20. "Нет", - сказал канцлер, отвечая на вопрос журналиста, удалось ли Шольцу обменяться парой слов с Лавровым. Трансляцию общения со СМИ вел онлайн немецкий телеканал Phoenix. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

https://ria.ru/20230909/sammit-1895096189.html

германия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, олаф шольц, германия, сергей лавров, большая двадцатка