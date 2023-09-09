https://ria.ru/20230909/sekret-1895134222.html

Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина

Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина - РИА Новости, 09.09.2023

Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина

Конфликт на Украине продемонстрировал медленные темпы производства вооружений в США, что является их главной военной уязвимостью, такое мнение в своем Twitter... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T06:21

2023-09-09T06:21

2023-09-09T06:21

в мире

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илон маск

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал медленные темпы производства вооружений в США, что является их главной военной уязвимостью, такое мнение в своем Twitter высказал американский миллиардер Илон Маск.Бизнесмен прокомментировал запись в соцсети оборонной компании Anduril Industries, призвавшей преобразовать военный потенциал США и их союзников с помощью создания новой группы предприятий ВПК для "перезагрузки арсенала демократии".Как отметил Маск, создание каких-либо новых прототипов является легкой задачей, в то время как наладить производство – сложно."Любой конкретный конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на соотношение потерь. Военная уязвимость США в первую очередь связана с медленными темпами производства, как мы наблюдаем на Украине", - написал миллиардер.Как ранее сообщила газета Wall Street Journal, американские чиновники обеспокоены, что истощение запасов вооружения США из-за поставок Киеву может поставить под угрозу боеготовность Штатов. Как отмечает представитель отрасли ВПК, в США с момента размещения заказа на боеприпасы до их производства проходит от года до полутора лет. Пополнение запасов более "сложного" оружия, такого как ракеты и беспилотники, может занять гораздо больше времени.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20230820/postavki-1891078753.html

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в мире, сша, украина, россия, илон маск, сергей лавров, нато