Рейтинг@Mail.ru
Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/sekret-1895134222.html
Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина
Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина - РИА Новости, 09.09.2023
Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина
Конфликт на Украине продемонстрировал медленные темпы производства вооружений в США, что является их главной военной уязвимостью, такое мнение в своем Twitter... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T06:21
2023-09-09T06:21
в мире
сша
украина
россия
илон маск
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_8a1da79e1d9b7b76e0c0587f4b2e4f0a.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал медленные темпы производства вооружений в США, что является их главной военной уязвимостью, такое мнение в своем Twitter высказал американский миллиардер Илон Маск.Бизнесмен прокомментировал запись в соцсети оборонной компании Anduril Industries, призвавшей преобразовать военный потенциал США и их союзников с помощью создания новой группы предприятий ВПК для "перезагрузки арсенала демократии".Как отметил Маск, создание каких-либо новых прототипов является легкой задачей, в то время как наладить производство – сложно."Любой конкретный конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на соотношение потерь. Военная уязвимость США в первую очередь связана с медленными темпами производства, как мы наблюдаем на Украине", - написал миллиардер.Как ранее сообщила газета Wall Street Journal, американские чиновники обеспокоены, что истощение запасов вооружения США из-за поставок Киеву может поставить под угрозу боеготовность Штатов. Как отмечает представитель отрасли ВПК, в США с момента размещения заказа на боеприпасы до их производства проходит от года до полутора лет. Пополнение запасов более "сложного" оружия, такого как ракеты и беспилотники, может занять гораздо больше времени.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ria.ru/20230820/postavki-1891078753.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a20241c9b5825ef6f07640020812a07e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, илон маск, сергей лавров, нато
В мире, США, Украина, Россия, Илон Маск, Сергей Лавров, НАТО
Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина

Маск: конфликт на Украине выявил недостаточность военного производства в США

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал медленные темпы производства вооружений в США, что является их главной военной уязвимостью, такое мнение в своем Twitter высказал американский миллиардер Илон Маск.
Бизнесмен прокомментировал запись в соцсети оборонной компании Anduril Industries, призвавшей преобразовать военный потенциал США и их союзников с помощью создания новой группы предприятий ВПК для "перезагрузки арсенала демократии".
Как отметил Маск, создание каких-либо новых прототипов является легкой задачей, в то время как наладить производство – сложно.
«
"Любой конкретный конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на соотношение потерь. Военная уязвимость США в первую очередь связана с медленными темпами производства, как мы наблюдаем на Украине", - написал миллиардер.
Как ранее сообщила газета Wall Street Journal, американские чиновники обеспокоены, что истощение запасов вооружения США из-за поставок Киеву может поставить под угрозу боеготовность Штатов. Как отмечает представитель отрасли ВПК, в США с момента размещения заказа на боеприпасы до их производства проходит от года до полутора лет. Пополнение запасов более "сложного" оружия, такого как ракеты и беспилотники, может занять гораздо больше времени.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
США ждут зимы, чтобы восполнить запасы вооружений Киева, пишут СМИ
20 августа, 04:15
 
В миреСШАУкраинаРоссияИлон МаскСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала