Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина
Маск: конфликт на Украине выявил недостаточность военного производства в США
© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Конфликт на Украине продемонстрировал медленные темпы производства вооружений в США, что является их главной военной уязвимостью, такое мнение в своем Twitter высказал американский миллиардер Илон Маск.
Бизнесмен прокомментировал запись в соцсети оборонной компании Anduril Industries, призвавшей преобразовать военный потенциал США и их союзников с помощью создания новой группы предприятий ВПК для "перезагрузки арсенала демократии".
Как отметил Маск, создание каких-либо новых прототипов является легкой задачей, в то время как наладить производство – сложно.
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"Любой конкретный конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на соотношение потерь. Военная уязвимость США в первую очередь связана с медленными темпами производства, как мы наблюдаем на Украине", - написал миллиардер.
Как ранее сообщила газета Wall Street Journal, американские чиновники обеспокоены, что истощение запасов вооружения США из-за поставок Киеву может поставить под угрозу боеготовность Штатов. Как отмечает представитель отрасли ВПК, в США с момента размещения заказа на боеприпасы до их производства проходит от года до полутора лет. Пополнение запасов более "сложного" оружия, такого как ракеты и беспилотники, может занять гораздо больше времени.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.