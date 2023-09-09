https://ria.ru/20230909/sanktsii-1895150261.html
ЕС предпочел санкции сотрудничеству с Россией, заявил Володин
ЕС предпочел санкции сотрудничеству с Россией, заявил Володин - РИА Новости, 09.09.2023
ЕС предпочел санкции сотрудничеству с Россией, заявил Володин
Возможности для взаимовыгодного сотрудничества с Россией у ЕС были, но они предпочли санкции, которые ударили по их экономике бумерангом, заявил спикер Госдумы... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:46
2023-09-09T09:46
2023-09-09T09:46
россия
франция
украина
вячеслав володин
владимир путин
евросоюз
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Возможности для взаимовыгодного сотрудничества с Россией у ЕС были, но они предпочли санкции, которые ударили по их экономике бумерангом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Все возможности для взаимовыгодного сотрудничества у них были, но они предпочли незаконные санкции в отношении России, которые бумерангом ударили по экономике Франции и других государств Евросоюза", — написал Володин в своем телеграм-канале. Володин подчеркнул, что после введения Россией повышенных заградительных таможенных пошлин против ввоза вин из недружественных стран во Франции и ЕС вынуждены выделить из бюджета 200 миллионов евро на уничтожение вин и вырубку виноградников. В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Спикер Госдумы добавил, что в России ситуация "диаметрально противоположная", на российском виноделии данные меры сказались положительно. По его словам, санкции стали для России возможностью развития, выхода на результат. Он уточнил, что важно продолжать развивать отрасли российской экономики, создавать рабочие места, улучшать качества продукции, продвигать ее на зарубежные рынки. "Это повысит уровень жизни и благосостояние всех граждан страны", — добавил Володин. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230908/sanktsii-1895016847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, украина, вячеслав володин, владимир путин, евросоюз, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), санкции в отношении россии, в мире
Россия, Франция, Украина, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Евросоюз, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Санкции в отношении России, В мире
ЕС предпочел санкции сотрудничеству с Россией, заявил Володин
Володин: у ЕС была возможность сотрудничать с Россией, но он предпочел санкции
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Возможности для взаимовыгодного сотрудничества с Россией у ЕС были, но они предпочли санкции, которые ударили по их экономике бумерангом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Все возможности для взаимовыгодного сотрудничества у них были, но они предпочли незаконные санкции в отношении России, которые бумерангом ударили по экономике Франции
и других государств Евросоюза", — написал Володин в своем телеграм-канале.
Володин подчеркнул, что после введения Россией повышенных заградительных таможенных пошлин против ввоза вин из недружественных стран во Франции и ЕС вынуждены выделить из бюджета 200 миллионов евро на уничтожение вин и вырубку виноградников.
В конце июля пресс-служба Минэкономразвития
сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран - с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр.
Спикер Госдумы добавил, что в России ситуация "диаметрально противоположная", на российском виноделии данные меры сказались положительно. По его словам, санкции стали для России возможностью развития, выхода на результат.
ЕС добавил шестерых россиян в список санкций
Он уточнил, что важно продолжать развивать отрасли российской экономики, создавать рабочие места, улучшать качества продукции, продвигать ее на зарубежные рынки.
"Это повысит уровень жизни и благосостояние всех граждан страны", — добавил Володин.
После начала спецоперации РФ на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Киев не согласен с ослаблением санкций против России ради зерновой сделки