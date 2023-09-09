https://ria.ru/20230909/sammit-1895134951.html
Российских журналистов на саммите G20 поприветствовали на русском языке
Российских журналистов на саммите G20 поприветствовали на русском языке - РИА Новости, 09.09.2023
Российских журналистов на саммите G20 поприветствовали на русском языке
Организаторы саммита G20 предоставили журналистам возможность опробовать голосовой онлайн-переводчик Bhashini, способный переводить речь на нескольких десятках... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T07:00
2023-09-09T07:00
2023-09-09T07:00
индия
нью-дели
бангладеш
сергей лавров
ли цян
большая двадцатка
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Организаторы саммита G20 предоставили журналистам возможность опробовать голосовой онлайн-переводчик Bhashini, способный переводить речь на нескольких десятках языков в режиме реального времени, поприветствовав корреспондента РИА Новости на русском языке. На саммите "двадцатки" в этом году будут работать более четырех тысяч журналистов, прибывших ради этого мероприятия в столицу Индии со всего мира. Для их удобства организаторы саммита используют как традиционные методы – подключают специально обученных волонтеров и переводят все материалы на английский язык, так и ноу-хау – онлайн-переводчик Bhashini, переводящий речь участников на десятки языков в режиме реального времени. "Привет, как дела? Вы, ребята, пришли сюда сегодня, мы очень рады", - так перевело устройство приветствие организаторов корреспонденту РИА Новости, которого пригласили опробовать Bhashini. Всего в переводчике доступно 30 языков, можно выбирать как мужской, так и женский голос для озвучивания перевода. По словам организаторов, они надеются, что приложение облегчит общение участникам форума и представителям прессы, "стерев языковые барьеры". Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
https://ria.ru/20230909/bayden-1895132928.html
https://ria.ru/20230908/laos-1894888527.html
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нью-дели
бангладеш
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, нью-дели, бангладеш, сергей лавров, ли цян, большая двадцатка, в мире
Индия, Нью-Дели, Бангладеш, Сергей Лавров, Ли Цян, Большая двадцатка, В мире
Российских журналистов на саммите G20 поприветствовали на русском языке
Корреспондента РИА Новости на саммите G20 поприветствовали на русском языке
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Организаторы саммита G20 предоставили журналистам возможность опробовать голосовой онлайн-переводчик Bhashini, способный переводить речь на нескольких десятках языков в режиме реального времени, поприветствовав корреспондента РИА Новости на русском языке.
На саммите "двадцатки" в этом году будут работать более четырех тысяч журналистов, прибывших ради этого мероприятия в столицу Индии со всего мира. Для их удобства организаторы саммита используют как традиционные методы – подключают специально обученных волонтеров и переводят все материалы на английский язык, так и ноу-хау – онлайн-переводчик Bhashini, переводящий речь участников на десятки языков в режиме реального времени.
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"Привет, как дела? Вы, ребята, пришли сюда сегодня, мы очень рады", - так перевело устройство приветствие организаторов корреспонденту РИА Новости, которого пригласили опробовать Bhashini.
Всего в переводчике доступно 30 языков, можно выбирать как мужской, так и женский голос для озвучивания перевода. По словам организаторов, они надеются, что приложение облегчит общение участникам форума и представителям прессы, "стерев языковые барьеры".
Индия
председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели
9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш
, Египта
, Испании
, Маврикия
, Нигерии
, Нидерландов
, ОАЭ
, Омана
и Сингапура
. Ранее сообщалось, что делегацию России
на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров
, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян
.
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