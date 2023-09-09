https://ria.ru/20230909/sammit-1895134951.html

Российских журналистов на саммите G20 поприветствовали на русском языке

Российских журналистов на саммите G20 поприветствовали на русском языке - РИА Новости, 09.09.2023

Российских журналистов на саммите G20 поприветствовали на русском языке

Организаторы саммита G20 предоставили журналистам возможность опробовать голосовой онлайн-переводчик Bhashini, способный переводить речь на нескольких десятках... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T07:00

2023-09-09T07:00

2023-09-09T07:00

индия

нью-дели

бангладеш

сергей лавров

ли цян

большая двадцатка

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сен – РИА Новости. Организаторы саммита G20 предоставили журналистам возможность опробовать голосовой онлайн-переводчик Bhashini, способный переводить речь на нескольких десятках языков в режиме реального времени, поприветствовав корреспондента РИА Новости на русском языке. На саммите "двадцатки" в этом году будут работать более четырех тысяч журналистов, прибывших ради этого мероприятия в столицу Индии со всего мира. Для их удобства организаторы саммита используют как традиционные методы – подключают специально обученных волонтеров и переводят все материалы на английский язык, так и ноу-хау – онлайн-переводчик Bhashini, переводящий речь участников на десятки языков в режиме реального времени. "Привет, как дела? Вы, ребята, пришли сюда сегодня, мы очень рады", - так перевело устройство приветствие организаторов корреспонденту РИА Новости, которого пригласили опробовать Bhashini. Всего в переводчике доступно 30 языков, можно выбирать как мужской, так и женский голос для озвучивания перевода. По словам организаторов, они надеются, что приложение облегчит общение участникам форума и представителям прессы, "стерев языковые барьеры". Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Ранее сообщалось, что делегацию России на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.

https://ria.ru/20230909/bayden-1895132928.html

https://ria.ru/20230908/laos-1894888527.html

индия

нью-дели

бангладеш

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индия, нью-дели, бангладеш, сергей лавров, ли цян, большая двадцатка, в мире