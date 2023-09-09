https://ria.ru/20230909/saldo-1895216089.html

Сальдо назвал причину распространения Киевом фейков и вбросов

Сальдо назвал причину распространения Киевом фейков и вбросов - РИА Новости, 09.09.2023

Сальдо назвал причину распространения Киевом фейков и вбросов

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что киевские власти бесятся от бессилия помешать выборам в регионе, поэтому... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T17:21

2023-09-09T17:21

2023-09-09T17:22

в мире

херсонская область

россия

киев

владимир сальдо

единый день голосования в россии — 2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что киевские власти бесятся от бессилия помешать выборам в регионе, поэтому распространяют различные фейки и вбросы. "Киевский режим просто бесится от бессилия помешать нашим выборам, а его "ципсо" (Центр информационно-психологических операций - ред.) изошлось на ложь и фейки", - написал Сальдо.Сальдо призвал население не становиться жертвами вражеских провокаций. "Хотя, надо признать, уровень постановок в последнее время сильно упал. Наверное, выделенные на это британские деньги украли и клепают на коленке совсем уж низкопробные подделки", - отметил Сальдо. Местные выборы впервые проходят в Херсонской области, как субъекте РФ. На них избирают областную думу и органы местного самоуправления. Голосование продлится до 10-го сентября включительно. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230909/vybory-1895165445.html

https://ria.ru/20230908/pvo-1894984985.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, херсонская область , россия, киев, владимир сальдо, единый день голосования в россии — 2023