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Сальдо назвал причину распространения Киевом фейков и вбросов
Сальдо назвал причину распространения Киевом фейков и вбросов - РИА Новости, 09.09.2023
Сальдо назвал причину распространения Киевом фейков и вбросов
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что киевские власти бесятся от бессилия помешать выборам в регионе, поэтому... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T17:21
2023-09-09T17:21
2023-09-09T17:22
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале, что киевские власти бесятся от бессилия помешать выборам в регионе, поэтому распространяют различные фейки и вбросы. "Киевский режим просто бесится от бессилия помешать нашим выборам, а его "ципсо" (Центр информационно-психологических операций - ред.) изошлось на ложь и фейки", - написал Сальдо.Сальдо призвал население не становиться жертвами вражеских провокаций. "Хотя, надо признать, уровень постановок в последнее время сильно упал. Наверное, выделенные на это британские деньги украли и клепают на коленке совсем уж низкопробные подделки", - отметил Сальдо. Местные выборы впервые проходят в Херсонской области, как субъекте РФ. На них избирают областную думу и органы местного самоуправления. Голосование продлится до 10-го сентября включительно. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230909/vybory-1895165445.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область , россия, киев, владимир сальдо, единый день голосования в россии — 2023
В мире, Херсонская область , Россия, Киев, Владимир Сальдо, Единый день голосования в России — 2023
Сальдо назвал причину распространения Киевом фейков и вбросов
Сальдо: киевские власти бесятся от бессилия помешать выборам в новых регионах