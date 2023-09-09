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Сальдо назвал Зеленского посланником зла
Сальдо назвал Зеленского посланником зла - РИА Новости, 09.09.2023
Сальдо назвал Зеленского посланником зла
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал Владимира Зеленского "посланником зла" и завил, что киевским властям не удастся помешать проведению... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T14:17
2023-09-09T14:17
2023-09-09T14:46
херсонская область
владимир сальдо
владимир зеленский
украина
единый день голосования в россии — 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал Владимира Зеленского "посланником зла" и завил, что киевским властям не удастся помешать проведению местных выборов в регионе. "Они завидуют, что голосование идет и мало того, что завидуют, это даже не сдерживается из уст так называемого президента Украины, который вместо того, чтобы быть президентом Украины стал посланником зла", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". По его словам, как бы киевские власти не пытались помешать проведению выборов в регионе, это им не удастся. "Это ничему не помешает. Мы уже идем впереди, а они нам в спину дышат", - сказал Сальдо. Сальдо также сообщил, что встретился с международными наблюдателями, которые смогли лично убедиться, что выборы проходят свободно и демократично."Выборы проходят демократично, по-настоящему. Этими выборами мы показываем всему миру, что каждая страна имеет возможность сказать свое слово.. Никто никого не принуждает, никто никого не заставляет. Идет нормальный политический процесс выборов. Выбор этот делают люди, которые живут в Херсонской области", - сказал Сальдо.Местные выборы впервые проходят в Херсонской области, как субъекте РФ. На них избирают областную думу и органы местного самоуправления. Голосование продлится до 10-го сентября включительно. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230908/devushka-1895074863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, владимир зеленский, украина, единый день голосования в россии — 2023
Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Украина, Единый день голосования в России — 2023
Сальдо назвал Зеленского посланником зла
Сальдо: Зеленский вместо того, чтобы быть главой Украины, стал посланником зла
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал
Владимира Зеленского "посланником зла" и завил, что киевским властям не удастся помешать проведению местных выборов в регионе.
"Они завидуют, что голосование идет и мало того, что завидуют, это даже не сдерживается из уст так называемого президента Украины
, который вместо того, чтобы быть президентом Украины стал посланником зла", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия".
По его словам, как бы киевские власти не пытались помешать проведению выборов в регионе, это им не удастся.
"Это ничему не помешает. Мы уже идем впереди, а они нам в спину дышат", - сказал Сальдо.
В Херсонской области девушка приехала на избирательный участок на лошади
Сальдо также сообщил, что встретился с международными наблюдателями, которые смогли лично убедиться, что выборы проходят свободно и демократично.
"Выборы проходят демократично, по-настоящему. Этими выборами мы показываем всему миру, что каждая страна имеет возможность сказать свое слово.. Никто никого не принуждает, никто никого не заставляет. Идет нормальный политический процесс выборов. Выбор этот делают люди, которые живут в Херсонской области", - сказал Сальдо.
Местные выборы впервые проходят в Херсонской области, как субъекте РФ
. На них избирают областную думу и органы местного самоуправления. Голосование продлится до 10-го сентября включительно.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра
, включая Херсон
, остается под Украиной.
В Херсонскую область прибыли международные наблюдатели