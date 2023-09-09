https://ria.ru/20230909/saldo-1895182041.html

Сальдо назвал Зеленского посланником зла

Сальдо назвал Зеленского посланником зла - РИА Новости, 09.09.2023

Сальдо назвал Зеленского посланником зла

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал Владимира Зеленского "посланником зла" и завил, что киевским властям не удастся помешать проведению... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T14:17

2023-09-09T14:17

2023-09-09T14:46

херсонская область

владимир сальдо

владимир зеленский

украина

единый день голосования в россии — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878555155_0:25:3058:1745_1920x0_80_0_0_cba90eb77463ae4ef770a0a0ee11514f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал Владимира Зеленского "посланником зла" и завил, что киевским властям не удастся помешать проведению местных выборов в регионе. "Они завидуют, что голосование идет и мало того, что завидуют, это даже не сдерживается из уст так называемого президента Украины, который вместо того, чтобы быть президентом Украины стал посланником зла", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". По его словам, как бы киевские власти не пытались помешать проведению выборов в регионе, это им не удастся. "Это ничему не помешает. Мы уже идем впереди, а они нам в спину дышат", - сказал Сальдо. Сальдо также сообщил, что встретился с международными наблюдателями, которые смогли лично убедиться, что выборы проходят свободно и демократично."Выборы проходят демократично, по-настоящему. Этими выборами мы показываем всему миру, что каждая страна имеет возможность сказать свое слово.. Никто никого не принуждает, никто никого не заставляет. Идет нормальный политический процесс выборов. Выбор этот делают люди, которые живут в Херсонской области", - сказал Сальдо.Местные выборы впервые проходят в Херсонской области, как субъекте РФ. На них избирают областную думу и органы местного самоуправления. Голосование продлится до 10-го сентября включительно. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230908/devushka-1895074863.html

https://ria.ru/20230908/nablyudateli-1895020864.html

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , владимир сальдо, владимир зеленский, украина, единый день голосования в россии — 2023