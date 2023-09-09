Надя Ручка рассказала о главной сложности на шоу "Ну-ка, все вместе!"
Надя Ручка призналась, что на "Ну-ка, все вместе!" тяжелее всего судить лучших
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Надя Ручка
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости, Алина Кравцова. На телеканале "Россия" состоялась премьера юбилейного пятого сезона шоу "Ну-ка,все вместе!", одной из судей которого стала солистка "Блестящих" Надя Ручка. Исполнительница рассказала РИА Новости, что она получила от участия в этом проекте, почему вернулась в группу, и как строит личное счастье.
– Ваши впечатления от съемок в пятом сезоне вокального шоу "Ну-ка,все вместе!" на телеканале "Россия"?
– Мне очень понравились конкурсанты. Конечно, об этом нельзя говорить, но они действительно интереснее и ярче от года к году! Тем более, вы знаете, это одно из редких телешоу, где все именно про музыку – нет никаких скандалов, ничего желтушного. Это проект творчества и праздника, в том числе для людей, которые далеки от нашей профессии – много интересного можно узнать.
– Если все конкурсанты такие замечательные, наверное, лучшего выбрать нелегко?
– Не всегда все ясно, конечно, нужно учитывать много разных аспектов. Например, ты слышишь человека, видишь его потенциал, но он, допустим, волнуется. Знаю это по себе. Бывает, даже в школе кто-то хорошо учится, но на момент конкурса, экзамена – как будто белый лист. И я делаю большую скидку иногда на волнение. Не могу сказать, что только голосовые данные оцениваешь – анализируем выступление по многим аспектам, а это непросто. Бывает, человек настолько холодный и высокомерный, что душа даже не лежит поддержать его.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Надя Ручка
Надя Ручка
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
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© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Надя Ручка
Надя Ручка
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
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Надя Ручка
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
1 из 2
Надя Ручка
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
2 из 2
А самое сложное – в конце, когда остаются лучшие. И ты не знаешь сколько людей встанет. Вот, допустим, ты посидишь, подумаешь, что ну вот ладно, этот человек вроде хорошо выступил, но не до конца – не встану. А потом понимаешь, что после никто лучше ничего не сделал и сожалеешь. Таких нюансов масса на самом деле.
– Филипп Киркоров сказал в одном из выпусков "Ну-ка, все вместе!", что он был гадким утенком и не сразу стал уверенным артистом. А у вас был период "гадкого утенка"?
– Мне иногда кажется, я до сих пор в этом периоде. Все время как-то много страхов, переживаний, волнений. После того, как услышала, что переживать – это нормально, немного успокоилась.
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия" Надя Ручка
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Надя Ручка
– Сейчас много музыкантов появилось, имена которых мало кто знает – они не заканчивали профильных учебных заведений, не работали над собой и прославились благодаря интернету. Как относитесь к таким счастливчикам?
– Это жизнь, надо на это шире смотреть. Это какие-то пути, дороги судьбы – куда они, как, кого и через что выводят – неизвестно. Такой тренд, такое время. Мне не нравится, когда взрослые люди говорят о молодежи, что какая-то она не такая – эта молодежь выросла на поле, которые вы вспахали. Поэтому что выросло, то выросло. Сейчас они так поют, так работают, так у них получилось выбраться.
Мы также можем погоревать и о тех людях, талантливейших людях, которые какие-то лет 20-30 назад просто загибались без возможности выйти на сцену, потому что у них не было хороших, успешных товарищей, которые бы им помогли. Сейчас другая крайность. Многие ненадолго приходят, кто-то растет над собой и делает карьеру. Я не склонна прям всех под одну гребенку.
– А кто нравится из молодых музыкантов?
– У Люси Чеботиной красивый голос, у NILETTO, HammAli&Navai нравятся. Кто-то из артистов берет тем, что музыку классную пишет и тексты – сейчас многие ребята поют свое. Ваня Дмитриенко очень классный парнишка. Смотрела передачу с ним – хорошо размышляет, классные ценности. Много интересных ребят, на самом деле.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевицы Надя Ручка на премьере фильма режиссера Андрея Никифорова "Умная Маша" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате.
Певицы Надя Ручка на премьере фильма режиссера Андрея Никифорова "Умная Маша" в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате.
– А ваши новые песни – сами их пишете?
– Я писала песни раньше, но, в основном, для мужского исполнения. Как-то я вот так устроена, что мне ближе писать для мужчин. Я, в основном, пою песни других авторов. К тому же, у меня очень низкий голос, и не каждая песня в такой тональности звучит. Так что, когда начинала петь сольно, это был поиск самой себя и внутреннего отклика – насколько та или иная песня интересно мне самой.
– Ваше недавнее возвращение в "Блестящие" – насколько это серьезно и надолго?
– Изначально мы воссоединились ради участия в проекте – записывали песню и снимали клип с Михаилом Галустяном. Был разговор, что я на ближайшие пару лет вернусь в коллектив – пока там и работаю.
– И какого это вернуться в коллектив после долгого перерыва?
– Мне хорошо с девочками и, честно говоря, очень классно и приятно снова прочувствовать себя на сцене, почувствовать зрителя, связь с ним. Есть, правда, определенное волнение, но я рада, что был тот звонок, и я сейчас снова в "Блестящих".
– В программе "Секрет на миллион" с вашим участием показывали группу "Блестящие" во время гастролей в Екатеринбурге – простая гостиница, полет эконом-классом. Как переживаете "гастрольные" неудобства? Наверное, отвыкли?
– Гостиницы бывают разные, в следующем городе, например, у меня был гигантский номер. Сейчас в коллективе пять человек, и не каждый организатор тянет, допустим, те же самые бизнес-классы. Поэтому у нас вот так сейчас, и это абсолютно нормально.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастницы группы "Блестящие" Марина Бережная, Ксения Новикова, Надя Ручка и Анна Дубовицкая (слева направо) выступают на XI церемонии награждения лауреатов Национальной премии "Медиа-Менеджер России"
Участницы группы "Блестящие" Марина Бережная, Ксения Новикова, Надя Ручка и Анна Дубовицкая (слева направо) выступают на XI церемонии награждения лауреатов Национальной премии "Медиа-Менеджер России"
– А у вас есть какие-то особые пожелания по райдеру?
– Нет, мне кажется, иногда какие-то особенные штуки вносят в него как элемент пиара. Артисту не так много надо – салфетки, полотенца у сцены, вода, еда в гримерке, если был долгий переезд. Хотя я перед выходом на сцену никогда не ем.
– Почему?
– Чтобы клетчатка не раздулась в животе, а то не сможешь потом натянуть на себя костюм. Лучше накануне концерта не есть ничего соленого, никакой квашеной капусты – чтобы не было отеков на лице.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица, актриса, поэтесса, солистка группы "Блестящие" Надя Ручка на премьере фильма режиссера Родиона Чепеля "Жизнь по вызову. Док" в Москве.
Певица, актриса, поэтесса, солистка группы "Блестящие" Надя Ручка на премьере фильма режиссера Родиона Чепеля "Жизнь по вызову. Док" в Москве.
– Это правда, что сами краситесь?
– Мы всегда в "Блестящих" красились сами, гримеры только на каких-то больших концертах или съемках. Нас слишком много, чтобы с нами еще и визажисты катались.
– Секрет вашей стройности?
– Физическая нагрузка должна быть обязательно – занимаюсь спортом, плаванием. В декретном отпуске много ходила. Я просто уже иначе не умею, это стиль жизни. Потом раздельное питание – мясо, рыба только с овощами. Если хочу съесть сладкое – то только за завтраком. Минимум пользуюсь лифтом. И еще у меня есть железное правило – выпивать натощак хотя бы пару стаканов чистой воды.
– Как проводите время с семьей?
– У нас как-то все спонтанно, честно говоря. Есть время – пошли в парк гулять или пикник устроили. Летом часто берем с собой коврик и валяемся под яблонями. Мы раньше жили на Коломенской, и нам это очень нравилось. Ставили музыку, веселились. На премьеры часто ходим. Не приходится ничего специфического придумывать. Для меня самое большое счастье – просто побыть дома всем вместе, пошутить, поиграть, пообсуждать фильмы.
– Пик популярности "Блестящих" – нулевые. Не скучаете по тому времени?
– Двухтысячные были шумными для всех. Не могу сказать, что сильно скучаю. Меня никогда не было дома – настолько, что я забывала, где у меня кран с горячей и холодной водой.
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчастницы группы "Блестящие" Анна Дубовицкая, Надя Ручка и Анастасия Осипова (слева направо) перед началом премьерного показа фильма "Точка обстрела" в ККЗ "Пушкинский"
Участницы группы "Блестящие" Анна Дубовицкая, Надя Ручка и Анастасия Осипова (слева направо) перед началом премьерного показа фильма "Точка обстрела" в ККЗ "Пушкинский"
Я довольна тем, что сейчас у меня все так гармонично – успеваю и с ребенком побыть, и на концерте попеть. И пока у нас по графику с мужем все так совпадает, что я не нуждаюсь в помощи няни.
– Справляетесь с малышом сами?
– Наши бабушки, дедушки далеко и мы с мужем на подхвате друг у друга. Иногда Денис его из садика забирает, иногда я – пока все получается. Поэтому я довольна всем!