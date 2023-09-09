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Надя Ручка рассказала о главной сложности на шоу "Ну-ка, все вместе!"

Надя Ручка рассказала о главной сложности на шоу "Ну-ка, все вместе!" - РИА Новости, 09.09.2023

Надя Ручка рассказала о главной сложности на шоу "Ну-ка, все вместе!"

На телеканале "Россия" состоялась премьера юбилейного пятого сезона шоу "Ну-ка,все вместе!", одной из судей которого стала солистка "Блестящих" Надя Ручка... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T04:39

2023-09-09T04:39

2023-09-09T04:39

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости, Алина Кравцова. На телеканале "Россия" состоялась премьера юбилейного пятого сезона шоу "Ну-ка,все вместе!", одной из судей которого стала солистка "Блестящих" Надя Ручка. Исполнительница рассказала РИА Новости, что она получила от участия в этом проекте, почему вернулась в группу, и как строит личное счастье.– Ваши впечатления от съемок в пятом сезоне вокального шоу "Ну-ка,все вместе!" на телеканале "Россия"?– Мне очень понравились конкурсанты. Конечно, об этом нельзя говорить, но они действительно интереснее и ярче от года к году! Тем более, вы знаете, это одно из редких телешоу, где все именно про музыку – нет никаких скандалов, ничего желтушного. Это проект творчества и праздника, в том числе для людей, которые далеки от нашей профессии – много интересного можно узнать.– Если все конкурсанты такие замечательные, наверное, лучшего выбрать нелегко?– Не всегда все ясно, конечно, нужно учитывать много разных аспектов. Например, ты слышишь человека, видишь его потенциал, но он, допустим, волнуется. Знаю это по себе. Бывает, даже в школе кто-то хорошо учится, но на момент конкурса, экзамена – как будто белый лист. И я делаю большую скидку иногда на волнение. Не могу сказать, что только голосовые данные оцениваешь – анализируем выступление по многим аспектам, а это непросто. Бывает, человек настолько холодный и высокомерный, что душа даже не лежит поддержать его.А самое сложное – в конце, когда остаются лучшие. И ты не знаешь сколько людей встанет. Вот, допустим, ты посидишь, подумаешь, что ну вот ладно, этот человек вроде хорошо выступил, но не до конца – не встану. А потом понимаешь, что после никто лучше ничего не сделал и сожалеешь. Таких нюансов масса на самом деле.– Филипп Киркоров сказал в одном из выпусков "Ну-ка, все вместе!", что он был гадким утенком и не сразу стал уверенным артистом. А у вас был период "гадкого утенка"?– Мне иногда кажется, я до сих пор в этом периоде. Все время как-то много страхов, переживаний, волнений. После того, как услышала, что переживать – это нормально, немного успокоилась.– Сейчас много музыкантов появилось, имена которых мало кто знает – они не заканчивали профильных учебных заведений, не работали над собой и прославились благодаря интернету. Как относитесь к таким счастливчикам?– Это жизнь, надо на это шире смотреть. Это какие-то пути, дороги судьбы – куда они, как, кого и через что выводят – неизвестно. Такой тренд, такое время. Мне не нравится, когда взрослые люди говорят о молодежи, что какая-то она не такая – эта молодежь выросла на поле, которые вы вспахали. Поэтому что выросло, то выросло. Сейчас они так поют, так работают, так у них получилось выбраться.Мы также можем погоревать и о тех людях, талантливейших людях, которые какие-то лет 20-30 назад просто загибались без возможности выйти на сцену, потому что у них не было хороших, успешных товарищей, которые бы им помогли. Сейчас другая крайность. Многие ненадолго приходят, кто-то растет над собой и делает карьеру. Я не склонна прям всех под одну гребенку.– А кто нравится из молодых музыкантов?– У Люси Чеботиной красивый голос, у NILETTO, HammAli&Navai нравятся. Кто-то из артистов берет тем, что музыку классную пишет и тексты – сейчас многие ребята поют свое. Ваня Дмитриенко очень классный парнишка. Смотрела передачу с ним – хорошо размышляет, классные ценности. Много интересных ребят, на самом деле.– А ваши новые песни – сами их пишете?– Я писала песни раньше, но, в основном, для мужского исполнения. Как-то я вот так устроена, что мне ближе писать для мужчин. Я, в основном, пою песни других авторов. К тому же, у меня очень низкий голос, и не каждая песня в такой тональности звучит. Так что, когда начинала петь сольно, это был поиск самой себя и внутреннего отклика – насколько та или иная песня интересно мне самой.– Ваше недавнее возвращение в "Блестящие" – насколько это серьезно и надолго?– Изначально мы воссоединились ради участия в проекте – записывали песню и снимали клип с Михаилом Галустяном. Был разговор, что я на ближайшие пару лет вернусь в коллектив – пока там и работаю.– И какого это вернуться в коллектив после долгого перерыва?– Мне хорошо с девочками и, честно говоря, очень классно и приятно снова прочувствовать себя на сцене, почувствовать зрителя, связь с ним. Есть, правда, определенное волнение, но я рада, что был тот звонок, и я сейчас снова в "Блестящих".– В программе "Секрет на миллион" с вашим участием показывали группу "Блестящие" во время гастролей в Екатеринбурге – простая гостиница, полет эконом-классом. Как переживаете "гастрольные" неудобства? Наверное, отвыкли?– Гостиницы бывают разные, в следующем городе, например, у меня был гигантский номер. Сейчас в коллективе пять человек, и не каждый организатор тянет, допустим, те же самые бизнес-классы. Поэтому у нас вот так сейчас, и это абсолютно нормально.– А у вас есть какие-то особые пожелания по райдеру?– Нет, мне кажется, иногда какие-то особенные штуки вносят в него как элемент пиара. Артисту не так много надо – салфетки, полотенца у сцены, вода, еда в гримерке, если был долгий переезд. Хотя я перед выходом на сцену никогда не ем.– Почему?– Чтобы клетчатка не раздулась в животе, а то не сможешь потом натянуть на себя костюм. Лучше накануне концерта не есть ничего соленого, никакой квашеной капусты – чтобы не было отеков на лице.– Это правда, что сами краситесь?– Мы всегда в "Блестящих" красились сами, гримеры только на каких-то больших концертах или съемках. Нас слишком много, чтобы с нами еще и визажисты катались.– Секрет вашей стройности?– Физическая нагрузка должна быть обязательно – занимаюсь спортом, плаванием. В декретном отпуске много ходила. Я просто уже иначе не умею, это стиль жизни. Потом раздельное питание – мясо, рыба только с овощами. Если хочу съесть сладкое – то только за завтраком. Минимум пользуюсь лифтом. И еще у меня есть железное правило – выпивать натощак хотя бы пару стаканов чистой воды.– Как проводите время с семьей?– У нас как-то все спонтанно, честно говоря. Есть время – пошли в парк гулять или пикник устроили. Летом часто берем с собой коврик и валяемся под яблонями. Мы раньше жили на Коломенской, и нам это очень нравилось. Ставили музыку, веселились. На премьеры часто ходим. Не приходится ничего специфического придумывать. Для меня самое большое счастье – просто побыть дома всем вместе, пошутить, поиграть, пообсуждать фильмы.– Пик популярности "Блестящих" – нулевые. Не скучаете по тому времени?– Двухтысячные были шумными для всех. Не могу сказать, что сильно скучаю. Меня никогда не было дома – настолько, что я забывала, где у меня кран с горячей и холодной водой.Я довольна тем, что сейчас у меня все так гармонично – успеваю и с ребенком побыть, и на концерте попеть. И пока у нас по графику с мужем все так совпадает, что я не нуждаюсь в помощи няни.– Справляетесь с малышом сами?– Наши бабушки, дедушки далеко и мы с мужем на подхвате друг у друга. Иногда Денис его из садика забирает, иногда я – пока все получается. Поэтому я довольна всем!

https://ria.ru/20230803/pobeditel-1887949527.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, интервью, россия-1 (телеканал), михаил галустян, филипп киркоров