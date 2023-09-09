https://ria.ru/20230909/rets-1895177164.html

РЭЦ назвал три направления системной поддержки бизнеса

РЭЦ назвал три направления системной поддержки бизнеса - РИА Новости, 09.09.2023

РЭЦ назвал три направления системной поддержки бизнеса

Ситуация в мировой экономике дала экспортерам понять, что необходимо диверсифицировать внешние рынки, а открывать новые экспортные направления можно даже в... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:35

2023-09-09T13:35

2023-09-09T13:35

экономика

хабаровск

дальний восток

российский экспортный центр (рэц)

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике дала экспортерам понять, что необходимо диверсифицировать внешние рынки, а открывать новые экспортные направления можно даже в самых непростых условиях, помогают в этом системные меры поддержки, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на пленарной сессии "Дальний Восток: внешнеторговый ключ России к Азии" на V Дальневосточном форуме предпринимателей в Хабаровске."Некоторые задачи, как, например, логистика, экспортерам тяжело решать самостоятельно. Российский экспортный центр в рамках своего функционала всегда готов быть партнером бизнеса и власти и вместе решать возникающие проблемы. Сейчас мы продолжаем определять вместе с экспортерами наиболее востребованные меры поддержки и занимаемся формированием новых мер, которые необходимы им в данный момент", — подчеркнула Никишина.Среди направлений поддержки генеральный директор РЭЦ назвала финансовые меры, которые позволяют бизнесу компенсировать расходы на транспортировку продукции и различные экспортные процедуры, а также получить кредитно-гарантийную и страховую поддержку экспорта.Второе направление – логистика. В частности, важно обеспечить возможность транспортировки грузов через Амур в порты Китая, и РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) готов поддержать этот проект.Третье направление – поддержка экспорта по каналам интернет-торговли. По словам Никишиной, маркетплейсы предоставляют необходимую для выхода на внешние рынки инфраструктуру, в том числе позволяющую экспортировать компаниям сегмента МСП.Генеральный директор РЭЦ добавила, что вопросы доставки продукции покупателю за рубежом помогают решить совместная услуга РЭЦ и Почты России на платформе "Мой экспорт", а также проект по доставке грузов от РЭЦ и РЖД.

https://ria.ru/20230905/regiony-lidery-1894389562.html

хабаровск

дальний восток

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, хабаровск, дальний восток, российский экспортный центр (рэц)