https://ria.ru/20230909/rets-1895177164.html
РЭЦ назвал три направления системной поддержки бизнеса
РЭЦ назвал три направления системной поддержки бизнеса - РИА Новости, 09.09.2023
РЭЦ назвал три направления системной поддержки бизнеса
Ситуация в мировой экономике дала экспортерам понять, что необходимо диверсифицировать внешние рынки, а открывать новые экспортные направления можно даже в... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:35
2023-09-09T13:35
2023-09-09T13:35
экономика
хабаровск
дальний восток
российский экспортный центр (рэц)
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике дала экспортерам понять, что необходимо диверсифицировать внешние рынки, а открывать новые экспортные направления можно даже в самых непростых условиях, помогают в этом системные меры поддержки, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на пленарной сессии "Дальний Восток: внешнеторговый ключ России к Азии" на V Дальневосточном форуме предпринимателей в Хабаровске."Некоторые задачи, как, например, логистика, экспортерам тяжело решать самостоятельно. Российский экспортный центр в рамках своего функционала всегда готов быть партнером бизнеса и власти и вместе решать возникающие проблемы. Сейчас мы продолжаем определять вместе с экспортерами наиболее востребованные меры поддержки и занимаемся формированием новых мер, которые необходимы им в данный момент", — подчеркнула Никишина.Среди направлений поддержки генеральный директор РЭЦ назвала финансовые меры, которые позволяют бизнесу компенсировать расходы на транспортировку продукции и различные экспортные процедуры, а также получить кредитно-гарантийную и страховую поддержку экспорта.Второе направление – логистика. В частности, важно обеспечить возможность транспортировки грузов через Амур в порты Китая, и РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) готов поддержать этот проект.Третье направление – поддержка экспорта по каналам интернет-торговли. По словам Никишиной, маркетплейсы предоставляют необходимую для выхода на внешние рынки инфраструктуру, в том числе позволяющую экспортировать компаниям сегмента МСП.Генеральный директор РЭЦ добавила, что вопросы доставки продукции покупателю за рубежом помогают решить совместная услуга РЭЦ и Почты России на платформе "Мой экспорт", а также проект по доставке грузов от РЭЦ и РЖД.
https://ria.ru/20230905/regiony-lidery-1894389562.html
хабаровск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, хабаровск, дальний восток, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Хабаровск, Дальний Восток, Российский экспортный центр (РЭЦ)
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Ситуация в мировой экономике дала экспортерам понять, что необходимо диверсифицировать внешние рынки, а открывать новые экспортные направления можно даже в самых непростых условиях, помогают в этом системные меры поддержки, рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на пленарной сессии "Дальний Восток: внешнеторговый ключ России к Азии" на V Дальневосточном форуме предпринимателей в Хабаровске.
"Некоторые задачи, как, например, логистика, экспортерам тяжело решать самостоятельно. Российский экспортный центр в рамках своего функционала всегда готов быть партнером бизнеса и власти и вместе решать возникающие проблемы. Сейчас мы продолжаем определять вместе с экспортерами наиболее востребованные меры поддержки и занимаемся формированием новых мер, которые необходимы им в данный момент", — подчеркнула Никишина.
Среди направлений поддержки генеральный директор РЭЦ назвала финансовые меры, которые позволяют бизнесу компенсировать расходы на транспортировку продукции и различные экспортные процедуры, а также получить кредитно-гарантийную и страховую поддержку экспорта.
Второе направление – логистика. В частности, важно обеспечить возможность транспортировки грузов через Амур
в порты Китая
, и РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) готов поддержать этот проект.
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Третье направление – поддержка экспорта по каналам интернет-торговли. По словам Никишиной, маркетплейсы предоставляют необходимую для выхода на внешние рынки инфраструктуру, в том числе позволяющую экспортировать компаниям сегмента МСП.
Генеральный директор РЭЦ добавила, что вопросы доставки продукции покупателю за рубежом помогают решить совместная услуга РЭЦ и Почты России
на платформе "Мой экспорт", а также проект по доставке грузов от РЭЦ и РЖД
.