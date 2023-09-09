https://ria.ru/20230909/rakety-1895206730.html
Иран будет разрабатывать новое поколение гиперзвуковых ракет
Иран будет разрабатывать новое поколение гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 09.09.2023
Иран будет разрабатывать новое поколение гиперзвуковых ракет
Иранские военные будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет, а также модернизировать имеющиеся гиперзвуковые ракеты, заявил... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:22
2023-09-09T16:22
2023-09-09T16:22
в мире
иран
россия
китай
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Иранские военные будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет, а также модернизировать имеющиеся гиперзвуковые ракеты, заявил заместитель командующего оперативным командованием КСИР Аббас Нилфорушан. "Разрабатывается новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет… Сегодня мы стремимся улучшить качество и возможности наших ракет дальностью полета в 2 тысячи километров, как, например, гиперзвуковая ракета "Фаттах", которую мы ранее представили", - приводит агентство Tasnim слова Нилфорушана. Первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету Иран разработал в ноябре 2022 года. В июне на выставке иранского вооружения в Иране ее презентовал глава военно-воздушных сил КСИР Амир Хаджизаде. Ракета получила название "Фаттах". По словам Хаджизаде, ракета способна наносить удары на расстоянии 1,4 тысячи километров. Он также подчеркнул, что ракета "практически неуязвима" для вражеских ПВО. Таким образом, Иран стал четвертой страной в мире, обладающей гиперзвуковым оружием. Гиперзвуковым оружием обладают Россия и Китай, США также проводят испытания гиперзвукового оружия.
https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1895065480.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, китай
В мире, Иран, Россия, Китай
Иран будет разрабатывать новое поколение гиперзвуковых ракет
КСИР: иранские военные будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых ракет
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.
Иранские военные будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет, а также модернизировать имеющиеся гиперзвуковые ракеты, заявил
заместитель командующего оперативным командованием КСИР Аббас Нилфорушан.
"Разрабатывается новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет… Сегодня мы стремимся улучшить качество и возможности наших ракет дальностью полета в 2 тысячи километров, как, например, гиперзвуковая ракета "Фаттах", которую мы ранее представили", - приводит агентство Tasnim слова Нилфорушана.
Первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету Иран разработал в ноябре 2022 года. В июне на выставке иранского вооружения в Иране ее презентовал глава военно-воздушных сил КСИР Амир Хаджизаде. Ракета получила название "Фаттах". По словам Хаджизаде, ракета способна наносить удары на расстоянии 1,4 тысячи километров. Он также подчеркнул, что ракета "практически неуязвима" для вражеских ПВО.
Таким образом, Иран стал четвертой страной в мире, обладающей гиперзвуковым оружием. Гиперзвуковым оружием обладают Россия
и Китай
, США
также проводят испытания гиперзвукового оружия.
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