Рейтинг@Mail.ru
Иран будет разрабатывать новое поколение гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 09.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/rakety-1895206730.html
Иран будет разрабатывать новое поколение гиперзвуковых ракет
Иран будет разрабатывать новое поколение гиперзвуковых ракет - РИА Новости, 09.09.2023
Иран будет разрабатывать новое поколение гиперзвуковых ракет
Иранские военные будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет, а также модернизировать имеющиеся гиперзвуковые ракеты, заявил... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:22
2023-09-09T16:22
в мире
иран
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150673/08/1506730861_0:0:4912:2764_1920x0_80_0_0_1570efd37adf33a7e517587c61e066e5.jpg
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Иранские военные будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет, а также модернизировать имеющиеся гиперзвуковые ракеты, заявил заместитель командующего оперативным командованием КСИР Аббас Нилфорушан. "Разрабатывается новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет… Сегодня мы стремимся улучшить качество и возможности наших ракет дальностью полета в 2 тысячи километров, как, например, гиперзвуковая ракета "Фаттах", которую мы ранее представили", - приводит агентство Tasnim слова Нилфорушана. Первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету Иран разработал в ноябре 2022 года. В июне на выставке иранского вооружения в Иране ее презентовал глава военно-воздушных сил КСИР Амир Хаджизаде. Ракета получила название "Фаттах". По словам Хаджизаде, ракета способна наносить удары на расстоянии 1,4 тысячи километров. Он также подчеркнул, что ракета "практически неуязвима" для вражеских ПВО. Таким образом, Иран стал четвертой страной в мире, обладающей гиперзвуковым оружием. Гиперзвуковым оружием обладают Россия и Китай, США также проводят испытания гиперзвукового оружия.
https://ria.ru/20230908/zelenskiy-1895065480.html
иран
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150673/08/1506730861_7:0:4596:3442_1920x0_80_0_0_1c5bc14c5645b23a5fa2c105844bb764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, китай
В мире, Иран, Россия, Китай
Иран будет разрабатывать новое поколение гиперзвуковых ракет

КСИР: иранские военные будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых ракет

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкКорпус стражей исламской революции в Тегеране
Корпус стражей исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Корпус стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Иранские военные будут разрабатывать новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет, а также модернизировать имеющиеся гиперзвуковые ракеты, заявил заместитель командующего оперативным командованием КСИР Аббас Нилфорушан.
"Разрабатывается новое поколение гиперзвуковых баллистических ракет… Сегодня мы стремимся улучшить качество и возможности наших ракет дальностью полета в 2 тысячи километров, как, например, гиперзвуковая ракета "Фаттах", которую мы ранее представили", - приводит агентство Tasnim слова Нилфорушана.
Первую отечественную гиперзвуковую баллистическую ракету Иран разработал в ноябре 2022 года. В июне на выставке иранского вооружения в Иране ее презентовал глава военно-воздушных сил КСИР Амир Хаджизаде. Ракета получила название "Фаттах". По словам Хаджизаде, ракета способна наносить удары на расстоянии 1,4 тысячи километров. Он также подчеркнул, что ракета "практически неуязвима" для вражеских ПВО.
Таким образом, Иран стал четвертой страной в мире, обладающей гиперзвуковым оружием. Гиперзвуковым оружием обладают Россия и Китай, США также проводят испытания гиперзвукового оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Зеленский пожаловался на замедление темпа боев и поставок оружия ВСУ
8 сентября, 17:57
 
В миреИранРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала