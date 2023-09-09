https://ria.ru/20230909/pvo-1895171929.html

Российские военные за неделю нейтрализовали 247 украинских беспилотников

Российские военные за неделю нейтрализовали 247 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.09.2023

Российские военные за неделю нейтрализовали 247 украинских беспилотников

Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю сбили и подавили 247 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:07

2023-09-09T13:07

2023-09-09T13:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю сбили и подавили 247 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю уничтожено и подавлено 247 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 23 в западных регионах Российской Федерации", - говорится в сообщении.Кроме того, за неделю были перехвачены 49 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.Всего с начала спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6540 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11742 танка и другие боевые бронированные машины, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12840 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1895057921.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф