https://ria.ru/20230909/pvo-1895171929.html
Российские военные за неделю нейтрализовали 247 украинских беспилотников
Российские военные за неделю нейтрализовали 247 украинских беспилотников - РИА Новости, 09.09.2023
Российские военные за неделю нейтрализовали 247 украинских беспилотников
Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю сбили и подавили 247 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T13:07
2023-09-09T13:07
2023-09-09T13:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю сбили и подавили 247 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю уничтожено и подавлено 247 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 23 в западных регионах Российской Федерации", - говорится в сообщении.Кроме того, за неделю были перехвачены 49 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.Всего с начала спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6540 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11742 танка и другие боевые бронированные машины, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12840 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230908/bespilotnik-1895057921.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные за неделю нейтрализовали 247 украинских беспилотников
МО: системы ПВО и РЭБ за неделю нейтрализовали 247 украинских беспилотников
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю сбили и подавили 247 украинских беспилотников, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы за неделю уничтожено и подавлено 247 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 23 в западных регионах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кроме того, за неделю были перехвачены 49 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 467 украинских военных самолетов, 248 вертолетов, 6540 беспилотных летательных аппаратов, 436 зенитных ракетных комплексов, 11742 танка и другие боевые бронированные машины, 1149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6306 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12840 единиц специальной военной автомобильной техники.
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