https://ria.ru/20230909/putin-1895207021.html

В Смоленской области формируется профессиональная команда, заявил Путин

В Смоленской области формируется профессиональная команда, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2023

В Смоленской области формируется профессиональная команда, заявил Путин

Команда в Смоленской области формируется профессиональная, заявил президент РФ Владимир Путин, пожелав успехов врио губернатора региона Василию Анохину. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:24

2023-09-09T16:24

2023-09-09T16:39

смоленская область

владимир путин

политика

россия

смоленск

василий анохин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207290_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_c6607f12b8359839a79000ce5fec60cc.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Команда в Смоленской области формируется профессиональная, заявил президент РФ Владимир Путин, пожелав успехов врио губернатора региона Василию Анохину."Я думаю, что все вместе мы должны сделать гораздо больше, чем сделано до сих пор. Тем более, что Смоленск - это такой наш западный форпост, исторически так сложилось и нужно, чтобы эти ворота в Россию, чтобы передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, так, чтобы это был хороший привлекательный форпост России с Запада", - сказал Путин на совещании по развитию Смоленской области в субботу.Для этого, отметил президент, надо сделать очень многое, "там накопилось немало проблем"."Ничего не должно быть отложено на какой-то второй-третий план, куда-то под сукно, нужно просто, не ожидая наступления каких-то обстоятельств, которые заставили бы нас что-то делать, делать в плановом порядке прямо сейчас", - отметил он."Потенциал у области очень хороший, команда формируется, на мой взгляд, профессиональная. Давайте пожелаем успехов Василию Николаевичу (Анохину - ред.) всем людям, которые берутся за это дело - большое благородное дело, развитие Смоленской области. И еще раз хочу поздравить с приближающимся Днем города 24 сентября", - заключил Путин.

https://ria.ru/20230909/smolensk-1895208622.html

смоленская область

россия

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

смоленская область, владимир путин, политика, россия, смоленск, василий анохин