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В Смоленской области формируется профессиональная команда, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2023
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16:24 09.09.2023 (обновлено: 16:39 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/putin-1895207021.html
В Смоленской области формируется профессиональная команда, заявил Путин
В Смоленской области формируется профессиональная команда, заявил Путин - РИА Новости, 09.09.2023
В Смоленской области формируется профессиональная команда, заявил Путин
Команда в Смоленской области формируется профессиональная, заявил президент РФ Владимир Путин, пожелав успехов врио губернатора региона Василию Анохину. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:24
2023-09-09T16:39
смоленская область
владимир путин
политика
россия
смоленск
василий анохин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Команда в Смоленской области формируется профессиональная, заявил президент РФ Владимир Путин, пожелав успехов врио губернатора региона Василию Анохину."Я думаю, что все вместе мы должны сделать гораздо больше, чем сделано до сих пор. Тем более, что Смоленск - это такой наш западный форпост, исторически так сложилось и нужно, чтобы эти ворота в Россию, чтобы передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, так, чтобы это был хороший привлекательный форпост России с Запада", - сказал Путин на совещании по развитию Смоленской области в субботу.Для этого, отметил президент, надо сделать очень многое, "там накопилось немало проблем"."Ничего не должно быть отложено на какой-то второй-третий план, куда-то под сукно, нужно просто, не ожидая наступления каких-то обстоятельств, которые заставили бы нас что-то делать, делать в плановом порядке прямо сейчас", - отметил он."Потенциал у области очень хороший, команда формируется, на мой взгляд, профессиональная. Давайте пожелаем успехов Василию Николаевичу (Анохину - ред.) всем людям, которые берутся за это дело - большое благородное дело, развитие Смоленской области. И еще раз хочу поздравить с приближающимся Днем города 24 сентября", - заключил Путин.
https://ria.ru/20230909/smolensk-1895208622.html
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смоленская область, владимир путин, политика, россия, смоленск, василий анохин
Смоленская область, Владимир Путин, Политика, Россия, Смоленск, Василий Анохин
В Смоленской области формируется профессиональная команда, заявил Путин

Путин: вокруг врио смоленского губернатора создается профессиональная команда

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области
Владимир Путин и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Владимир Путин и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Команда в Смоленской области формируется профессиональная, заявил президент РФ Владимир Путин, пожелав успехов врио губернатора региона Василию Анохину.
«
"Я думаю, что все вместе мы должны сделать гораздо больше, чем сделано до сих пор. Тем более, что Смоленск - это такой наш западный форпост, исторически так сложилось и нужно, чтобы эти ворота в Россию, чтобы передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, так, чтобы это был хороший привлекательный форпост России с Запада", - сказал Путин на совещании по развитию Смоленской области в субботу.
Для этого, отметил президент, надо сделать очень многое, "там накопилось немало проблем".
«
"Ничего не должно быть отложено на какой-то второй-третий план, куда-то под сукно, нужно просто, не ожидая наступления каких-то обстоятельств, которые заставили бы нас что-то делать, делать в плановом порядке прямо сейчас", - отметил он.
«
"Потенциал у области очень хороший, команда формируется, на мой взгляд, профессиональная. Давайте пожелаем успехов Василию Николаевичу (Анохину - ред.) всем людям, которые берутся за это дело - большое благородное дело, развитие Смоленской области. И еще раз хочу поздравить с приближающимся Днем города 24 сентября", - заключил Путин.
Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Путин призвал превратить Смоленск в привлекательный форпост запада России
Вчера, 16:28
 
Смоленская областьВладимир ПутинПолитикаРоссияСмоленскВасилий Анохин
 
 
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