В Смоленской области формируется профессиональная команда, заявил Путин
Путин: вокруг врио смоленского губернатора создается профессиональная команда
© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области
Владимир Путин и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин на совещании по вопросам социально-экономического развития Смоленской области
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Команда в Смоленской области формируется профессиональная, заявил президент РФ Владимир Путин, пожелав успехов врио губернатора региона Василию Анохину.
«
"Я думаю, что все вместе мы должны сделать гораздо больше, чем сделано до сих пор. Тем более, что Смоленск - это такой наш западный форпост, исторически так сложилось и нужно, чтобы эти ворота в Россию, чтобы передовая с западной стороны территория была в должном состоянии, так, чтобы это был хороший привлекательный форпост России с Запада", - сказал Путин на совещании по развитию Смоленской области в субботу.
Для этого, отметил президент, надо сделать очень многое, "там накопилось немало проблем".
«
"Ничего не должно быть отложено на какой-то второй-третий план, куда-то под сукно, нужно просто, не ожидая наступления каких-то обстоятельств, которые заставили бы нас что-то делать, делать в плановом порядке прямо сейчас", - отметил он.
«
"Потенциал у области очень хороший, команда формируется, на мой взгляд, профессиональная. Давайте пожелаем успехов Василию Николаевичу (Анохину - ред.) всем людям, которые берутся за это дело - большое благородное дело, развитие Смоленской области. И еще раз хочу поздравить с приближающимся Днем города 24 сентября", - заключил Путин.